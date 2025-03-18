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Sevgilinizle Göz Göze Gelip Hafifçe Gülümsetecek Çalma Listesi

etiket Sevgilinizle Göz Göze Gelip Hafifçe Gülümsetecek Çalma Listesi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 22:33

Aşkın en tatlı hali, göz göze gelip dünyayı unuttuğunuz o anlarda saklı… Hele hafifçe gülümseyip kalbinizin pır pır ettiğini hissettiğinizde, işte o zaman romantizmin doruklarındasınız! Böyle anlarda fon müziği eksik kalırsa olmaz, değil mi?

İşte tam da bu anları taçlandıracak bir çalma listesi hazırladık! Hem romantik hem de hafifçe gülümseten bu şarkılar, sevgilinizle bakışırken arka planda çalsın, o anları daha da unutulmaz kılsın. Kimi zaman nostaljik, kimi zaman modern tınılarla hazırlanan bu liste, kalbinizi ısıtıp yüzünüzde tatlı bir gülümseme bırakacak.

Hazırsanız, müziği açın ve göz göze gelip dünyanın geri kalanını unutmanın tadını çıkarın!

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1. Cigarettes After Sex – Sweet

2. The xx – Angels

3. Rhye – Open

4. Lana Del Rey – Love

5. Honne – Day 1 ◑

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6. Arctic Monkeys – Baby I'm Yours

7. Sufjan Stevens – Mystery of Love

8. John Mayer – XO

9. Alina Baraz & Galimatias – Fantasy

10. Frank Ocean - Miss You So

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11. Tom Odell – Grow Old With Me

12. The Paper Kites – Bloom

13. Hozier – Work Song

14. Daniel Caesar – Best Part (feat. H.E.R.)

15. Leon Bridges – Coming Home

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Lisa Campton
Lisa Campton
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