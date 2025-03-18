Sevgilinizle Göz Göze Gelip Hafifçe Gülümsetecek Çalma Listesi
Sevgilinizle Göz Göze Gelip Hafifçe Gülümsetecek Çalma Listesi
Aşkın en tatlı hali, göz göze gelip dünyayı unuttuğunuz o anlarda saklı… Hele hafifçe gülümseyip kalbinizin pır pır ettiğini hissettiğinizde, işte o zaman romantizmin doruklarındasınız! Böyle anlarda fon müziği eksik kalırsa olmaz, değil mi?
İşte tam da bu anları taçlandıracak bir çalma listesi hazırladık! Hem romantik hem de hafifçe gülümseten bu şarkılar, sevgilinizle bakışırken arka planda çalsın, o anları daha da unutulmaz kılsın. Kimi zaman nostaljik, kimi zaman modern tınılarla hazırlanan bu liste, kalbinizi ısıtıp yüzünüzde tatlı bir gülümseme bırakacak.
Hazırsanız, müziği açın ve göz göze gelip dünyanın geri kalanını unutmanın tadını çıkarın!
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1. Cigarettes After Sex – Sweet
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2. The xx – Angels
3. Rhye – Open
4. Lana Del Rey – Love
5. Honne – Day 1 ◑
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6. Arctic Monkeys – Baby I'm Yours
7. Sufjan Stevens – Mystery of Love
8. John Mayer – XO
9. Alina Baraz & Galimatias – Fantasy
10. Frank Ocean - Miss You So
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11. Tom Odell – Grow Old With Me
12. The Paper Kites – Bloom
13. Hozier – Work Song
14. Daniel Caesar – Best Part (feat. H.E.R.)
15. Leon Bridges – Coming Home
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