Sevdiğini Düşünmeden Dinleyemeyeceğin 14 Şarkı
Bazı şarkılar var ki; ilk notasında biri geliyor aklına. Belki artık hayatında bile değil ama, kalbinde oturduğu yeri öyle kolay boşaltamıyor insan. Aşağıdaki şarkılar da tam öyle işte. Sevdiğini, sevmiş olduğunu ya da bir zamanlar “ya acaba olur muydu” dediğin kişiyi düşünmeden dinlemek? İmkansız.
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1. Yalın – Küçücüğüm
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2. Şebnem Ferah – Sigara
3. Cem Adrian – Sen Gel Diyorsun
4. Canozan – Sar Bu Şehri
5. İkilem – Kaybolurum Gülüşünde
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6. KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım
7. Deniz Tekin – Hep Oturup Bekledim
8. Emre Aydın - Ben, Biraz Böyle Hatırla
9. Madrigal – Kelebekler
10. Barış Kocatürk – Benim Ol
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11. Sena Şener – Teni Tenime
12. Pera - Her Şeyim
13. Kıraç – Endamın Yeter
14. Figen Genç – Nazende Sevgilim
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