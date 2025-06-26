Sevdiğini Düşünmeden Dinleyemeyeceğin 14 Şarkı

Bazı şarkılar var ki; ilk notasında biri geliyor aklına. Belki artık hayatında bile değil ama, kalbinde oturduğu yeri öyle kolay boşaltamıyor insan. Aşağıdaki şarkılar da tam öyle işte. Sevdiğini, sevmiş olduğunu ya da bir zamanlar “ya acaba olur muydu” dediğin kişiyi düşünmeden dinlemek? İmkansız.