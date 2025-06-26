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Sevdiğini Düşünmeden Dinleyemeyeceğin 14 Şarkı

etiket Sevdiğini Düşünmeden Dinleyemeyeceğin 14 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 23:40

Bazı şarkılar var ki; ilk notasında biri geliyor aklına. Belki artık hayatında bile değil ama, kalbinde oturduğu yeri öyle kolay boşaltamıyor insan. Aşağıdaki şarkılar da tam öyle işte. Sevdiğini, sevmiş olduğunu ya da bir zamanlar “ya acaba olur muydu” dediğin kişiyi düşünmeden dinlemek? İmkansız.

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1. Yalın – Küçücüğüm

2. Şebnem Ferah – Sigara

3. Cem Adrian – Sen Gel Diyorsun

4. Canozan – Sar Bu Şehri

5. İkilem – Kaybolurum Gülüşünde

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6. KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

7. Deniz Tekin – Hep Oturup Bekledim

8. Emre Aydın - Ben, Biraz Böyle Hatırla

9. Madrigal – Kelebekler

10. Barış Kocatürk – Benim Ol

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11. Sena Şener – Teni Tenime

12. Pera - Her Şeyim

13. Kıraç – Endamın Yeter

14. Figen Genç – Nazende Sevgilim

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sabrina
sabrina
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