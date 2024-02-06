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Sevdiğimiz Müzik Devlerinin Hangi Burçtan Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek Misin?

etiket Sevdiğimiz Müzik Devlerinin Hangi Burçtan Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek Misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:26

Ben sanatçının hangi burçtan olduğunu gözünden tanırım diyorsan bu test tam sana göre! Bakalım kaçını doğru bileceksin. Yorumlarda bizimle paylaş👇

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1. Taylor Swift sence hangi burç?

2. Ed Sheeran?

3. Bruno Mars?

4. Dua Lipa?

5. Harry Styles?

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6. Lady Gaga?

7. Justin Timberlake?

8. Adele?

9. Beyonce?

10. Shawn Mendes

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