Sevdiğimiz Müzik Devlerinin Hangi Burçtan Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek Misin?
Sevdiğimiz Müzik Devlerinin Hangi Burçtan Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek Misin?
Ben sanatçının hangi burçtan olduğunu gözünden tanırım diyorsan bu test tam sana göre! Bakalım kaçını doğru bileceksin. Yorumlarda bizimle paylaş👇
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1. Taylor Swift sence hangi burç?
2. Ed Sheeran?
3. Bruno Mars?
4. Dua Lipa?
5. Harry Styles?
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6. Lady Gaga?
7. Justin Timberlake?
8. Adele?
9. Beyonce?
10. Shawn Mendes
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