Sevdaya Dair Ne Varsa Bu Şarkılarda Saklı
Hadi dürüst olalım…
Bazen bir şarkı başlar ve sen durup içine bakarsın. Kalbinin bir köşesinde gizlediğin şeyler usulca su yüzüne çıkar. O şarkı öyle rastgele değil, tam da seni anlatmak için çalmaya başlamıştır sanki.
Bu liste tam da böyle şarkılardan oluşuyor. Aşık olmuş, kalbi kırılmış, sonra yine sevmeye yeltenirken durup “acaba?” demiş herkesin ortak çalma listesi bu. Hazırsan, başlıyoruz… 💔🌹
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11. Reyhan Karaca – Sevdik Sevdalandık
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10. Rengin – Aldatıldık
9. Göksel – Bi Seni Konuşurum
8. Yıldız Tilbe – Çabuk Olalım Aşkım
7. Sezen Aksu – İki Gözüm
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6. Volkan Konak – Ömrüm
5. Şebnem Ferah – Sigara
4. Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
3. Çelik – Ateşteyim
2. İlhan Şeşen – Ellerimde Çiçekler
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1. Çelik – Hercai
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