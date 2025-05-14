Sevdaya Dair Ne Varsa Bu Şarkılarda Saklı

Hadi dürüst olalım…

Bazen bir şarkı başlar ve sen durup içine bakarsın. Kalbinin bir köşesinde gizlediğin şeyler usulca su yüzüne çıkar. O şarkı öyle rastgele değil, tam da seni anlatmak için çalmaya başlamıştır sanki.

Bu liste tam da böyle şarkılardan oluşuyor. Aşık olmuş, kalbi kırılmış, sonra yine sevmeye yeltenirken durup “acaba?” demiş herkesin ortak çalma listesi bu. Hazırsan, başlıyoruz… 💔🌹