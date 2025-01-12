Sessiz Sedasız Evlenip Sessiz Sedasız Boşanan Görkem Sevindik'ten İlk Açıklama Geldi
Sessiz Sedasız Evlenip Sessiz Sedasız Boşanan Görkem Sevindik'ten İlk Açıklama Geldi
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir ile olan 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız sonlandırdı. 2020 yılında sade bir törenle evlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü. Sevindik ayrılık süreciyle ilgili ilk kez konuştu ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini vurguladı. Oyuncu, “Şu an yeni bir dönemdeyim” dedi.
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Ekranların sevilen yüzü Görkem Sevindik geçtiğimiz aylarda basketbolcu Kübra Siyahdemir ile olan evliliğini noktaladı. 2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
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Ancak bu mutlu birliktelik uzun sürmedi ve çift 4 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Ayrılık sonrası açıklamalarda bulunan Sevindik, “Özel hayatımı sade yaşamayı tercih ettim. Evliliğimiz de ayrılığımız da sade oldu.” dedi.
Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin Marsel adında 3 yaşında bir çocukları bulunuyordu. Sevindik boşanma sürecini sessiz sedasız geçirmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Beraber olduğum insanı kendi dünyamda yaşamayı seviyorum” ifadelerini kullandı.
Oyuncu ayrılık sonrası hayatında yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Şu an yeni şeyler deneyimliyorum ve hayatımın mutlu bir dönemindeyim” dedi.
Sevindik oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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