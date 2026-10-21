article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sert Tavırlarının Altında Bambaşka Bir İnsan Var: Çok Kırılmış Kişilerde Görülen 8 Özellik

Sert Tavırlarının Altında Bambaşka Bir İnsan Var: Çok Kırılmış Kişilerde Görülen 8 Özellik

psikoloji
Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar ilk tanıştığınızda size oldukça mesafeli, soğuk hatta biraz kaba gelebilir. Duygularını kolay kolay belli etmez, kimseye hemen güvenmez ve çoğu zaman güçlü görünmeye çalışırlar. Ancak bu tavırlarının arkasında geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları da bulunabilir. Bir zamanlar çok güvendikleri insanlar tarafından incitilmiş kişiler, yeniden aynı şeyleri yaşamamak için kendilerini korumaya alabiliyor.

Peki sert tavırlarının ardında hassas bir taraf saklayan insanlar hangi davranışlarıyla kendilerini belli ediyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdikleri insanlara kolay kolay sırtlarını dönmezler.

Sevdikleri insanlara kolay kolay sırtlarını dönmezler.

Dışarıdan bakıldığında kimseye ihtiyaç duymuyormuş gibi görünebilirler. Ancak birini gerçekten hayatlarına aldıklarında ona oldukça bağlı davranabilirler. Özellikle geçmişte güvenleri sarsılmışsa sadakat onlar için çok daha önemli hale gelebilir.

Sevdikleri biri zor bir dönemden geçtiğinde yanında olmaya çalışır, verdiği sözleri tutmaya özen gösterirler. Duygularını her zaman açıkça ifade etmeseler de davranışlarıyla karşılarındaki kişiye değer verdiklerini gösterebilirler.

Birinin kendini dışlanmış hissettiğini hemen fark ederler.

Birinin kendini dışlanmış hissettiğini hemen fark ederler.

Kalabalık bir arkadaş grubunda herkes sohbet ederken bir kişinin sessiz kaldığını düşünün. Çoğu insan bunun üzerinde durmayabilir ancak kendisi de geçmişte dışlanmış biri, benzer bir durumu daha kolay fark edebilir.

Bu nedenle sohbete katılamayan birine soru sorabilir veya onun da kendini rahat hissetmesi için çaba gösterebilirler. Çünkü bir ortamda görmezden gelinmenin nasıl hissettirdiğini biliyor olabilirler. Başkalarının aynı duyguyu yaşamasını istememeleri de onları daha düşünceli davranmaya yönlendirebilir.

Değer verdikleri insanları korumak isterler.

Değer verdikleri insanları korumak isterler.

Kendilerine yapılan bir haksızlığa sessiz kalabilirler ama sevdikleri biri kötü bir davranışla karşılaştığında aynı sakinliği korumakta zorlanabilirler.

Özellikle yakın arkadaşlarının veya aile üyelerinin haksızlığa uğradığını düşündüklerinde onları savunmak için harekete geçebilirler. Geçmişte kendilerini savunmasız hissetmiş olmaları, başkalarının da aynı durumda kalmasına tahammül etmelerini zorlaştırabilir.

Ancak korumacı davranmakla başkasının yerine karar vermek arasında ince bir çizgi olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Zor durumda olan insanlara karşı daha anlayışlı olabilirler.

Zor durumda olan insanlara karşı daha anlayışlı olabilirler.

Bir insanın hayatında neler yaşadığını dış görünüşünden anlamak her zaman mümkün değil. Bunu kendi deneyimlerinden öğrenmiş kişiler, başkalarının yaşadığı sıkıntılara karşı daha duyarlı davranabilir.

Örneğin bir arkadaşları işini kaybettiğinde veya ilişkisinde sorun yaşadığında hemen öğüt vermek yerine onu dinlemeyi tercih edebilirler. Çünkü bazen insanların çözüm önerilerinden önce anlaşılmaya ihtiyaç duyduğunu biliyor olabilirler.

Dışarıdan sert görünmeleri, başkalarının acılarına kayıtsız kaldıkları anlamına gelmez. Hatta bazıları, bir başkasının zor günlerini biraz olsun kolaylaştırmak için düşündüğünüzden fazla çaba gösterebilir.

Başkaları için önemli olan küçük ayrıntıları unutmazlar.

Başkaları için önemli olan küçük ayrıntıları unutmazlar.

Bir sohbet sırasında en sevdiğiniz tatlıdan bahsettiniz ve haftalar sonra arkadaşınız size o tatlıyı getirdi. Böyle küçük davranışlar insanın kendini değerli hissetmesini sağlayabiliyor.

Sert tavırlı bazı insanlar da sevdiklerinin anlattığı ayrıntılara düşündüğünüzden daha fazla önem verebilir. Doğum günlerini hatırlamak, önemli bir görüşmeden önce başarı dilemek veya kötü geçen bir günün ardından hâl hatır sormak onlar için sevgi göstermenin yollarından biri olabilir.

Çünkü bazen insan, geçmişte kendisine gösterilmesini istediği ilgiyi başkalarına göstermeye çalışabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göründüklerinden çok daha hassas olabilirler.

Göründüklerinden çok daha hassas olabilirler.

Herkesin yanında güçlü duran, kolay kolay ağlamayan ve duygularını belli etmeyen birinin küçük bir iyilik karşısında gözlerinin dolduğunu gördünüz mü?

Bazı insanlar kırılgan taraflarını göstermekten çekindikleri için duygularını gizlemeyi tercih edebiliyor. Ancak bu, hiçbir şeyden etkilenmedikleri anlamına gelmiyor.

Özellikle beklemedikleri bir anda ilgi görmek, samimi bir iltifat duymak veya önemsendiklerini hissetmek onları derinden etkileyebilir. Dışarıdan ne kadar sert görünürlerse görünsünler, onlar da sevilmek ve anlaşılmak isteyebilir.

Yardıma ihtiyacı olan birini kolay kolay görmezden gelmezler.

Yardıma ihtiyacı olan birini kolay kolay görmezden gelmezler.

Bir arkadaşının taşınmasına yardım etmek, zor günler geçiren bir yakınının alışverişini yapmak veya hiç tanımadığı birinin işini kolaylaştırmak…

Bazı insanlar duygularını uzun uzun anlatmak yerine böyle davranışlarla göstermeyi tercih ediyor. Özellikle geçmişte zor zamanlardan geçmiş kişiler, ihtiyaç duyduklarında uzatılan bir elin ne kadar değerli olduğunu biliyor olabilir.

Bu nedenle birinin gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu gördüklerinde ellerinden geleni yapmaya çalışabilirler. Üstelik yardım ettikleri kişinin kendilerine çok yakın olması da gerekmeyebilir.

Sevdikleri insanlara karşı oldukça cömert davranabilirler.

Sevdikleri insanlara karşı oldukça cömert davranabilirler.

Hediye almak, vakit ayırmak veya birinin işini kolaylaştırmak… Cömertlik her zaman para harcamakla ilgili değil.

Duygularını açıkça anlatmakta zorlanan bazı kişiler, sevdiklerine ne kadar değer verdiklerini yaptıkları fedakârlıklarla göstermeye çalışabiliyor. Karşılığında bir şey beklemeden destek olmak veya sevdiği kişiyi mutlu etmek için küçük sürprizler hazırlamak onlara iyi gelebiliyor.

Ancak bazen bu davranışların arkasında terk edilme korkusu da bulunabilir. Kişi, ne kadar çok verirse karşısındaki insanın onu bırakma ihtimalinin o kadar azalacağını düşünebilir. Bu nedenle başkalarına gösterdiği özeni kendi ihtiyaçlarına da göstermesi önemli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın