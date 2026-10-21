Sert Tavırlarının Altında Bambaşka Bir İnsan Var: Çok Kırılmış Kişilerde Görülen 8 Özellik
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Bazı insanlar ilk tanıştığınızda size oldukça mesafeli, soğuk hatta biraz kaba gelebilir. Duygularını kolay kolay belli etmez, kimseye hemen güvenmez ve çoğu zaman güçlü görünmeye çalışırlar. Ancak bu tavırlarının arkasında geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları da bulunabilir. Bir zamanlar çok güvendikleri insanlar tarafından incitilmiş kişiler, yeniden aynı şeyleri yaşamamak için kendilerini korumaya alabiliyor.
Peki sert tavırlarının ardında hassas bir taraf saklayan insanlar hangi davranışlarıyla kendilerini belli ediyor?
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Sevdikleri insanlara kolay kolay sırtlarını dönmezler.
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Birinin kendini dışlanmış hissettiğini hemen fark ederler.
Değer verdikleri insanları korumak isterler.
Zor durumda olan insanlara karşı daha anlayışlı olabilirler.
Başkaları için önemli olan küçük ayrıntıları unutmazlar.
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Göründüklerinden çok daha hassas olabilirler.
Yardıma ihtiyacı olan birini kolay kolay görmezden gelmezler.
Sevdikleri insanlara karşı oldukça cömert davranabilirler.
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