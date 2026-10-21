Sert Tavırlarının Altında Bambaşka Bir İnsan Var: Çok Kırılmış Kişilerde Görülen 8 Özellik

Bazı insanlar ilk tanıştığınızda size oldukça mesafeli, soğuk hatta biraz kaba gelebilir. Duygularını kolay kolay belli etmez, kimseye hemen güvenmez ve çoğu zaman güçlü görünmeye çalışırlar. Ancak bu tavırlarının arkasında geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları da bulunabilir. Bir zamanlar çok güvendikleri insanlar tarafından incitilmiş kişiler, yeniden aynı şeyleri yaşamamak için kendilerini korumaya alabiliyor.

Peki sert tavırlarının ardında hassas bir taraf saklayan insanlar hangi davranışlarıyla kendilerini belli ediyor?

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