Sermiyan Midyat 'Hükümet Adam' Filminin Müjdesini 'Nerede Kalmıştık' Notuyla Verdi!
Sermiyan Midyat 'Hükümet Adam' Filminin Müjdesini 'Nerede Kalmıştık' Notuyla Verdi!
Ünlü senarist ve oyuncu Sermiyan Midyat, uzun zamandır çekmek için planladığı ‘Hükümet Adam' filmi için çalışmalara başladığını duyurdu.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Ünlü senarist, yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, "Hükümet Kadın" ve "Ay Lav Yu" filmleriyle sinemaseverlerin gönlünü fethetmeyi başardı.
Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı flm, ilk olarak 2013 yılında yayınlandı.
'Hükümet Kadın'ın seyirciden tam not almasının ardından Sermiyan Midyat 'Hükümet Adam' filmi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.
Bu süreçte MGX Film şirketi, sözleşme yapmalarına rağmen 'Hükümet Adam' filmini çekmediği gerekçesiyle Sermiyan Midyat’a dava açmıştı.
Sermiyan Midyat'tan müjdeli haber geldi. 'Nerede kalmıştık?' notuyla paylaştı.👇
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Uzun zamandır beklenen filmin senaryosunu ise Sermiyan Midyat kaleme almıştır. Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen filmin başrolünde ise Sermiyan Midyat'ın yer alması bekleniyor.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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