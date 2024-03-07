Netflix'in Kore Yapımlarından 'Parasyte: The Grey'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix'in Kore Yapımlarından 'Parasyte: The Grey'in Fragmanına Gelen Tepkiler
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Oyuncu kadrosunda Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo, Kim In-kwon gibi isimlerin yer aldığı 'Parasyte: The Grey'in izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı.
Bilim kurgu, gerilim dizisi, Hitoshi Iwaaki’nin 30’dan fazla bölge ve ülkede 25 milyondan fazla satan efsanevi mangası Parasyte’tan ilham alıyor.
Yeni karakterlerle yeni bir mekanda geçen dizi, sevilen manganın yaratıcı dünyasını ve derin mesajını korurken kendine özgü bir yol çiziyor.
Hikayenin merkezinde bir parazitin kurbanı olan ve beyninin parazit tarafından ele geçirilememesi nedeniyle onunla tuhaf bir ortak yaşam süren Jeong Su-in yer alıyor.
Dizi aynı zamanda insanlardan beslenen gizemli parazitlerle savaşmaya adanmış bir grup olan 'Gri Takım' ın mücadelesini de izliyor.
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Koo Kyo-hwan, kayıp kız kardeşini bulmak için parazitlerle savaşmaya kararlı Kang-woo; Lee Jung-hyun, anti-parazit görev gücü 'Gri Takım'ın kararlı lideri Jun-kyung; Kwon Hae-hyo, kendini Su-in’i korumaya adamış kıdemli bir dedektif olan Chul-min; Kim In-kwon, Chul-min’in kıdemsiz meslektaşı Won-seok rolünde karşımıza çıkacaklar.
Konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplayan dizinin yayın tarihi 5 Nisan olarak duyuruldu. Gelin fragmanı birlikte izleyelim.👇
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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