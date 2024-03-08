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Oscar Ödüllü Animasyon Filmi 'Ters Yüz 2'nin Türkçe Dublajlı Fragmanına Gelen Yorumlar

Oscar Ödüllü Animasyon Filmi 'Ters Yüz 2'nin Türkçe Dublajlı Fragmanına Gelen Yorumlar

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 11:56

2015 yapımı Oscar ödüllü animasyon Ters Yüz 2'nin devam filminden ilk Türkçe dublajlı fragman yayınlandı. 14 Haziran 2024 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. filmin fragmanına gelen yorumlara bakalım. 👇

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Disney ve Pixar’ın 'Inside Out', Türkçe'ye 'Ters Yüz' adıyla çevrilmiş animasyon filmi ilk olarak 2015 yılında yayınlanmıştır.

Disney ve Pixar’ın 'Inside Out', Türkçe'ye 'Ters Yüz' adıyla çevrilmiş animasyon filmi ilk olarak 2015 yılında yayınlanmıştır.

O dönem ilgi çekici hikayesiyle büyük yankı uyandıran film 'En İyi Animasyon Film' Oscar ödülünü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

O dönem ilgi çekici hikayesiyle büyük yankı uyandıran film 'En İyi Animasyon Film' Oscar ödülünü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

Kısa bir süre önce devam filminin geleceğinin duyurulması sevenlerini oldukça heyecanlandırmıştı.

Kısa bir süre önce devam filminin geleceğinin duyurulması sevenlerini oldukça heyecanlandırmıştı.

İlk filmde olduğu gibi Amy Poehler’in seslendirdiği Joy, Phyllis Smith’in seslendirdiği Sadness ve Lewis Black’in seslendirdiği Anger gibi karakterler geri dönecek.

İlk filmde olduğu gibi Amy Poehler’in seslendirdiği Joy, Phyllis Smith’in seslendirdiği Sadness ve Lewis Black’in seslendirdiği Anger gibi karakterler geri dönecek.

Tony Hale Korku’yu, Liza Lapira Tiksinti duygusunu seslendirirken Anksiyete'yi ise Maya Hawke seslendirecek.

Tony Hale Korku’yu, Liza Lapira Tiksinti duygusunu seslendirirken Anksiyete'yi ise Maya Hawke seslendirecek.
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Filmin Türkçe seslendirmelerini ise yine aynı oyuncular yapacak; Neşe'yi Aysun Topar, Üzüntü'yü Gupse Özay, Korku'yu Murat Şen, Öfke'yi ise Ercan Demirel seslendirecek.

Filmin Türkçe seslendirmelerini ise yine aynı oyuncular yapacak; Neşe'yi Aysun Topar, Üzüntü'yü Gupse Özay, Korku'yu Murat Şen, Öfke'yi ise Ercan Demirel seslendirecek.

İşte filmin merakla Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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