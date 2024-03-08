Oscar Ödüllü Animasyon Filmi 'Ters Yüz 2'nin Türkçe Dublajlı Fragmanına Gelen Yorumlar
Oscar Ödüllü Animasyon Filmi 'Ters Yüz 2'nin Türkçe Dublajlı Fragmanına Gelen Yorumlar
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Disney ve Pixar’ın 'Inside Out', Türkçe'ye 'Ters Yüz' adıyla çevrilmiş animasyon filmi ilk olarak 2015 yılında yayınlanmıştır.
O dönem ilgi çekici hikayesiyle büyük yankı uyandıran film 'En İyi Animasyon Film' Oscar ödülünü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.
Kısa bir süre önce devam filminin geleceğinin duyurulması sevenlerini oldukça heyecanlandırmıştı.
İlk filmde olduğu gibi Amy Poehler’in seslendirdiği Joy, Phyllis Smith’in seslendirdiği Sadness ve Lewis Black’in seslendirdiği Anger gibi karakterler geri dönecek.
Tony Hale Korku’yu, Liza Lapira Tiksinti duygusunu seslendirirken Anksiyete'yi ise Maya Hawke seslendirecek.
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Filmin Türkçe seslendirmelerini ise yine aynı oyuncular yapacak; Neşe'yi Aysun Topar, Üzüntü'yü Gupse Özay, Korku'yu Murat Şen, Öfke'yi ise Ercan Demirel seslendirecek.
İşte filmin merakla Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.👇
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