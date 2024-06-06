Sergiye Giden Dua Lipa'dan Rosie Huntington'un Kızına 6 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Sergiye Giden Dua Lipa'dan Rosie Huntington'un Kızına 6 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Tyla tarzıyla şaşırttı.
Halsey hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.
Ashley Tisdale kızıyla dondurma yemeğe çıktı.
Cardi B makyajsız takipçilerine seslendi.
Bella Thorne spor tarzıyla şaşırttı.
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Billie Eilish Paris'e gitti.
Dua Lipa sergiye gitti.
Kylie Jenner Billie Eilish dinledi.
Rosie Huntington kızını paylaştı.
Khloe Kardashian doyasıya eğlendi.
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