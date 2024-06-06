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Sergiye Giden Dua Lipa'dan Rosie Huntington'un Kızına 6 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Sergiye Giden Dua Lipa'dan Rosie Huntington'un Kızına 6 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 23:16

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Tyla tarzıyla şaşırttı.

Tyla tarzıyla şaşırttı.

Halsey hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Halsey hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Ashley Tisdale kızıyla dondurma yemeğe çıktı.

Ashley Tisdale kızıyla dondurma yemeğe çıktı.

Cardi B makyajsız takipçilerine seslendi.

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Bella Thorne spor tarzıyla şaşırttı.

Bella Thorne spor tarzıyla şaşırttı.
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Billie Eilish Paris'e gitti.

Billie Eilish Paris'e gitti.

Dua Lipa sergiye gitti.

Dua Lipa sergiye gitti.

Kylie Jenner Billie Eilish dinledi.

Kylie Jenner Billie Eilish dinledi.

Rosie Huntington kızını paylaştı.

Rosie Huntington kızını paylaştı.

Khloe Kardashian doyasıya eğlendi.

Khloe Kardashian doyasıya eğlendi.
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