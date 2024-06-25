Serenay Sarıkaya Ateşe Düşmedi, Ateşin Ta Kendisi Oldu: 25 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Serenay Sarıkaya Ateşe Düşmedi, Ateşin Ta Kendisi Oldu: 25 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Serenay Sarıkaya ateşe düşmedi, ateşin ta kendisi oldu! Sevgilisinin konserinde eğlendi, coştu.
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Enis Arıkan, Dua Lipa'yla poz verdi!
Berfu Yenenler'in derdo oğlu tatilde de derde düştü.
Merve Boluğur, ikonik kırmızı rujlu pozunu verdi.
Hadise, Beren Saat hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
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Ezgi Mola, kankisi Merve Dizdar ile denizin tadını çıkardı.
Nazlı Sabancı, mavinin her tonunu doyasıya seyretti.
Sinem Kobal, şehrin ışıklarına düştü.
Yasemin Şefkatli, dizlerini yaraladı.
Demet Akalın, tatile devam diyenlerden oldu.
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Cemal Can Canseven, Danla Bilic için yollar aştı.
Kerimcan Durmaz, çocukla çocuk oldu. Arkadaşlarıyla çocuklar gibi eğlendi.
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