"Serenay'ın Saçına Başına Kitlendiler!": Altın Koza, Murat Tolga Şen'in Radarına Takıldı!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Koza Film Festivali ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen'in radarına takıldı. Şen, 'Film festivali mi, magazin gösterisi mi?' diyerek ödüllerin değil de jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya'nın konuşulmasına tepki gösterdi.