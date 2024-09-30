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"Serenay'ın Saçına Başına Kitlendiler!": Altın Koza, Murat Tolga Şen'in Radarına Takıldı!

"Serenay'ın Saçına Başına Kitlendiler!": Altın Koza, Murat Tolga Şen'in Radarına Takıldı!

Serenay Sarıkaya
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 13:14

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Koza Film Festivali ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen'in radarına takıldı. Şen, 'Film festivali mi, magazin gösterisi mi?' diyerek ödüllerin değil de jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya'nın konuşulmasına tepki gösterdi.

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Bu yıl Adana'da 31'incisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, jüri üyesi oldu.

Bu yıl Adana'da 31'incisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, jüri üyesi oldu.

Altın Koza'da ödüller sahiplerini buldu ancak festivalin ardından kırmızı halıda boy gösteren Serenay Sarıkaya çok konuşuldu.

Altın Koza'da ödüller sahiplerini buldu ancak festivalin ardından kırmızı halıda boy gösteren Serenay Sarıkaya çok konuşuldu.

Yeni saç stili ile farklı bir tarz yakalayan Sarıkaya duruşuyla, oturuşuyla haberlere konu oldu.

Yeni saç stili ile farklı bir tarz yakalayan Sarıkaya duruşuyla, oturuşuyla haberlere konu oldu.

Bu haberlerin ardından ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen isyan etti: "Film festivali mi bu yoksa magazin gösterisi mi?"

Bu haberlerin ardından ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen isyan etti: "Film festivali mi bu yoksa magazin gösterisi mi?"

Şen, ödüllerin ve filmlerin yerine Serenay Sarıkaya'nın konuşulmasını eleştirirken "Altın Koza’da hangi filmlerin ödül aldığı, sıradan bir bülten haberi olarak geçiştirildi. Yarışan ya da ödül alan filmler pek kimsenin umurunda değil. Sosyal medya Serenay Sarıkaya'nın saçına başına, festival partisinde çektiği halaya kilitlenmiş." diye yazdı.

Şen, ödüllerin ve filmlerin yerine Serenay Sarıkaya'nın konuşulmasını eleştirirken "Altın Koza’da hangi filmlerin ödül aldığı, sıradan bir bülten haberi olarak geçiştirildi. Yarışan ya da ödül alan filmler pek kimsenin umurunda değil. Sosyal medya Serenay Sarıkaya'nın saçına başına, festival partisinde çektiği halaya kilitlenmiş." diye yazdı.
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"Serenay Sarıkaya kötü oyuncu değil, güzel bir kadın; gittiği her yerde ışık saçması, ilgiyi üzerine çekmesi gayet normal. Türkan Şoray da böyleydi, ama Türkan’ın filmleri gişe yapıyor, aynı zamanda bu festivallerde yarışabiliyordu."

"Serenay Sarıkaya kötü oyuncu değil, güzel bir kadın; gittiği her yerde ışık saçması, ilgiyi üzerine çekmesi gayet normal. Türkan Şoray da böyleydi, ama Türkan’ın filmleri gişe yapıyor, aynı zamanda bu festivallerde yarışabiliyordu."

"Şimdi bu bir anomaliye dönüşmüş durumda; ana akımdaki oyuncular filmleriyle giremedikleri festivallere yalnızca şöhretleriyle, hem de en tepeden giriyorlar. Oluyor mu böyle?"

"Şimdi bu bir anomaliye dönüşmüş durumda; ana akımdaki oyuncular filmleriyle giremedikleri festivallere yalnızca şöhretleriyle, hem de en tepeden giriyorlar. Oluyor mu böyle?"

İşte o paylaşım👇🏻

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