Serdal Adalı'dan Rafa Silva Açıklaması: Galatasaray İddiasına Yanıt

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, Az Önce Konuştum programına konuk olmuş, programda Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Rafa Silva'yı sezonun en iyi isimlerinden biri olarak öne çıkarmıştı. Buruk'un sözleri transfer dedikodusuna yol açmıştı:

'Rafa Silva, bu sezonun en iyi isimlerinden biri. Biz de ilgilendik. Geçen sene Nisan ayından itibaren ilgilendik. Bizden istenen 3 senelik 40 milyon Euro'ydu. O yüzden yol almadık. Seneliği 13-13.5 milyon Euro'ya geliyordu. Bu sezon için Rafa'yı söyleyebilirim, etkili oldu.

Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon Euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Maliyetleri daha düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin.'