Serdal Adalı'dan Rafa Silva Açıklaması: Galatasaray İddiasına Yanıt
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadronun önemli ismi Rafa Silva'nın adının Galatasaray'la anılmasına tepki gösterdi. Adalı, Portekizli oyuncunun satış listesinde olmadığını ifade ederken ezeli rakibe de mesaj verdi. (Orta Çizgi)
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Serdal Adalı: Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar
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