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Serdal Adalı'dan Rafa Silva Açıklaması: Galatasaray İddiasına Yanıt

Serdal Adalı'dan Rafa Silva Açıklaması: Galatasaray İddiasına Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 15:35

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadronun önemli ismi Rafa Silva'nın adının Galatasaray'la anılmasına tepki gösterdi. Adalı, Portekizli oyuncunun satış listesinde olmadığını ifade ederken ezeli rakibe de mesaj verdi. (Orta Çizgi) 

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Serdal Adalı: Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar

Okan Buruk "biz de ilgilendik" demişti

Okan Buruk "biz de ilgilendik" demişti

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, Az Önce Konuştum programına konuk olmuş, programda Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Rafa Silva'yı sezonun en iyi isimlerinden biri olarak öne çıkarmıştı. Buruk'un sözleri transfer dedikodusuna yol açmıştı:

 'Rafa Silva, bu sezonun en iyi isimlerinden biri. Biz de ilgilendik. Geçen sene Nisan ayından itibaren ilgilendik. Bizden istenen 3 senelik 40 milyon Euro'ydu. O yüzden yol almadık. Seneliği 13-13.5 milyon Euro'ya geliyordu. Bu sezon için Rafa'yı söyleyebilirim, etkili oldu.

Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon Euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Maliyetleri daha düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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