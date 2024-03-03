Senin Zihnin Ne Kadar Berrak?
Senin Zihnin Ne Kadar Berrak?
Bize biraz günlük hayatından ve kendin bahset, ne kadar berrak bir zihne sahip olduğunu söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, senin güne başlama şeklin bunlardan hangisine daha yakın?
2. Peki kendi odanda ya da iş yerinde nasıl bir çalışma masan var?
3. Yemek yerken hangisini yapıyorsun diye sorsak?
4. Şimdi de söyle bakalım, teknolojiden biraz olsun uzak kalmaya çalışıyor musun?
5. Yakın çevrenle düzenli olarak iletişim kurar mısın?
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6. Biraz zihnini boşaltmak ve dinlendirmek için yaratıcı bir şeyler yapmayı sever misin?
7. Zor bir durumla karşılaştığında genellikle nasıl tepki verirsin?
8. Son olarak, ortalama kaç saat uyuyorsun?
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