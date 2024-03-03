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Senin Zihnin Ne Kadar Berrak?

etiket Senin Zihnin Ne Kadar Berrak?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 12:02

Bize biraz günlük hayatından ve kendin bahset, ne kadar berrak bir zihne sahip olduğunu söyleyelim! 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, senin güne başlama şeklin bunlardan hangisine daha yakın?

2. Peki kendi odanda ya da iş yerinde nasıl bir çalışma masan var?

3. Yemek yerken hangisini yapıyorsun diye sorsak?

4. Şimdi de söyle bakalım, teknolojiden biraz olsun uzak kalmaya çalışıyor musun?

5. Yakın çevrenle düzenli olarak iletişim kurar mısın?

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6. Biraz zihnini boşaltmak ve dinlendirmek için yaratıcı bir şeyler yapmayı sever misin?

7. Zor bir durumla karşılaştığında genellikle nasıl tepki verirsin?

8. Son olarak, ortalama kaç saat uyuyorsun?

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Kristal kadar berrak bir zihin!

Tebrikler! Zihnin berraklığın bir ışık gibi. Sorunlara sakin bir tavırla yaklaşıyor, düzenli kalıyor ve stresle kolayca başa çıkıyorsun. Mantıklı düşünce yapın ve pozitif bakış açını etkili problem çözme sürecine katkıda bulunuyor. Mükemmel, böyle devam et!

Açık bir zihin!

Zihnin oldukça berrak, ancak biraz geliştirmeye açık. Stresle başa çıkabiliyorsun, ancak ara sıra zihinsel farkındalık pratiği ve daha iyi bir düzen, zihin berraklığını artırabilir. Düzenli mola verme alışkanlığı edinmeyi ve zaman yönetim becerilerini daha da geliştirmeyi düşünebilirsin.

Bulanık bir zihin!

Zihnin biraz karışık gibi görünüyor. Zihinsel berraklığını önemli ölçüde artırmak için zihinsel farkındalık, daha iyi düzen alışkanlıkları benimseme ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirme konusunda adımlar atmalısın. Zihinsel sisleri dağıtmak ve taze bir bakış açısıyla zorlukları aşma yeteneğini artırmak için küçük değişikliklerin büyük farklar yaratabileceğini unutma!

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