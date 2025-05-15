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Senin Yalnızlık Şarkın Hangisi?

etiket Senin Yalnızlık Şarkın Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 23:50

Senin yalnızken dinlemen gereken şarkı hangisi? Sen bize kendini, ilişkilerini ve yalnızlığını anlat; içini dök biz de sana hangi şarkıyı dinlemen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan derin bir nefes al çünkü o teste başlıyoruz!

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1. En çok ne zaman kendini yalnız hissediyorsun?

2. Yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?

3. Kalbini biri kırdığında ne yaparsın?

4. Sana en çok benzeyen hava durumu hangisi?

5. Şu an hayatını anlatan bir kelime seç desek?

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6. En çok hangi saatlerde müzik dinlersin?

7. Sana göre yalnızlık...

8. Bir şarkı seni ağlatabilir mi?

Sezen Aksu - Unutamam

Teoman – Renkli Rüyalar Oteli

Labrinth - Jealous

Melike Şahin - Deli Kan

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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