Senin Yalnızlık Şarkın Hangisi?
Senin yalnızken dinlemen gereken şarkı hangisi? Sen bize kendini, ilişkilerini ve yalnızlığını anlat; içini dök biz de sana hangi şarkıyı dinlemen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan derin bir nefes al çünkü o teste başlıyoruz!
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1. En çok ne zaman kendini yalnız hissediyorsun?
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2. Yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?
3. Kalbini biri kırdığında ne yaparsın?
4. Sana en çok benzeyen hava durumu hangisi?
5. Şu an hayatını anlatan bir kelime seç desek?
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6. En çok hangi saatlerde müzik dinlersin?
7. Sana göre yalnızlık...
8. Bir şarkı seni ağlatabilir mi?
Sezen Aksu - Unutamam
Teoman – Renkli Rüyalar Oteli
Labrinth - Jealous
Melike Şahin - Deli Kan
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