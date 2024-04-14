Senin Temizlikteki İmza Hareketin Ne?
Senin Temizlikteki İmza Hareketin Ne?
Temizlik yapmak birçok kişi için yorucu bir külfet olabilir. Ama her ne olursa olsun herkesin yapmaya mecbur olduğu bu eylem farklı yaklaşımlar sayesinde çok daha kolay ve keyifli hale gelebilir. Sen de temizlikte belirli alanlarda fark yarattığını düşünüyorsan, bu testi çözmeye ne dersin?
Çünkü yanıtlarına göre temizlikteki imza hareketini açıklıyoruz. 🥳
İşte seni herkesten farklı kılan o hareket!
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1. İlk önce klasik bir temizlik gününe nasıl başladığını öğrenelim!
2. Temizlik yapmadan hesap kitap yapar mısın?
3. Temizliğe ilk nereden veya neyden başlarsın?
4. Temizlik esnasında en çok karşılaştığın zorluk nedir?
5. Temizlik esnasında en çok dikkat ettiğin şey ne?
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6. En sevdiğin temizlik adımı hangisi?
7. Bunlardan hangisi temizlikte usta olduğun alan?
8. Son olarak, sence seni diğerlerinden ayıran temizlikteki o özellik ne?
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