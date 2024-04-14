Verdiğin cevaplara göre senin bir düzen aşığı olduğunu söyleyebiliriz. Haliyle temizlikteki imza hareketini de bu sistematiklik ve düzen tanımlıyor. Çünkü temizlik yapmak senin için önceden adım adım planlanan ve ihtiyaçlara göre belirlenen bir olgu. Bunun için önce yapılması gerekenleri ve eksikleri belirliyor, işlere her zaman önceden belirlediğin sırayla başlıyorsun. Ayrıca kullandığın temizlik ürünlerinin seçimine ekstra özen gösteriyor, kısaca plana harfiyen uyuyorsun. Bu da seni her zaman temiz ve düzenli yaşamaya zorluyor.

Bravo, bu herkesin yapabileceği bir şey değil! 🥳