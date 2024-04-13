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Senin Temizlik Sürecini Anlatan Savaş Filmi Hangisi?

etiket Senin Temizlik Sürecini Anlatan Savaş Filmi Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 10:02

Sen bize temizlik sürecini anlat, biz de senin temizlikteki savaş mücadeleni anlatan o savaş filmini söylüyoruz!

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1. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?

2. Temizliğin ortalama ne kadar sürüyor?

3. Ne kadar sıklıkta sadece süpürge açıyorsun?

4. Peki cam silme ile aran nasıl?

5. Perdeleri ne sıklıkta yıkıyorsun?

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6. Temizlik yaparken eldiven ve benzeri ekipman kullanıyor musun?

7. Peki temizlik yaparken modunu yükseltmek için müzik açıyor musun?

8. Son olarak başkasının yaptığı temizliği beğenir misin?

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Kesinlike Das Boot!

Kesinlike Das Boot!

Senin temizlik sürecini anlatan, seninle aynı duyguları paylaşan bir film varsa o da kesinlikle ama kesinlike Das Boot'tur! Senin ince detaylara takılman, kendini temizliğe adaman ve zaman zaman aşırıya kaçan bu temizlik anlayışın ile Das Boot duygu olarak çok ortak bir noktada birleşiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman denizaltısında geçen bir denizaltı filmi olan Das Boot, mürettebatın savaşın dehşetleriyle ve denizaltıdaki klostrofobik ortamla başa çıkmasını anlatıyor.

Kesinlikle The Deer Hunter!

Kesinlikle The Deer Hunter!

Senin temizlik ile mücadelen çetin ama çok taktiksel yaklaşıyorsun. Küçük tüyoları biliyor ve işini kolaylaştırıyorsun. Evet kire ve dağınıklığa tahammülün yok ama kendini de kaybetmiyorsun. Her şey senin kontrolün altında gerçekleşiyor, bu yüzden de seninle örtüşen o film kesinlikle The Deer Hunter! Vietnam Savaşı'na giden ve eve bambaşka adamlar olarak dönen bir grup çelik işçisinin hikayesini anlatan bir savaş filmi. Film, savaşın fiziksel ve zihinsel bedellerini güçlü bir şekilde tasvir ediyor. İzlerken kendi duygularını göreceksin!

Kesinlikle Platoon!

Kesinlikle Platoon!

Senin için temizlik zorlu bir mücadele ve bir o kadar da sıkıcı... Resmen bu olay sende travma yaratıyor. Sen kirlere karşı ayakta duramıyorsun, gerçi onları da önemsemiyorsun. Daha çok kendi ruh halini önemsiyorsun. Senin temizlikle olan bağın gibi savaşla bağı olanları konu alan bir film var: Platoon! Vietnam Savaşı'nda bir piyade müfrezesinin hikayesini anlatan bir savaş filmi. Film, savaşın ahlaki belirsizliğini ve askerlerin yaşadığı travmayı anlatıyor.

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