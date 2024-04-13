Senin Temizlik Sürecini Anlatan Savaş Filmi Hangisi?
Senin Temizlik Sürecini Anlatan Savaş Filmi Hangisi?
Sen bize temizlik sürecini anlat, biz de senin temizlikteki savaş mücadeleni anlatan o savaş filmini söylüyoruz!
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1. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?
2. Temizliğin ortalama ne kadar sürüyor?
3. Ne kadar sıklıkta sadece süpürge açıyorsun?
4. Peki cam silme ile aran nasıl?
5. Perdeleri ne sıklıkta yıkıyorsun?
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6. Temizlik yaparken eldiven ve benzeri ekipman kullanıyor musun?
7. Peki temizlik yaparken modunu yükseltmek için müzik açıyor musun?
8. Son olarak başkasının yaptığı temizliği beğenir misin?
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