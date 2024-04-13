Senin Temizlik Sürecini Anlatan Savaş Filmi Hangisi?

Senin temizlik ile mücadelen çetin ama çok taktiksel yaklaşıyorsun. Küçük tüyoları biliyor ve işini kolaylaştırıyorsun. Evet kire ve dağınıklığa tahammülün yok ama kendini de kaybetmiyorsun. Her şey senin kontrolün altında gerçekleşiyor, bu yüzden de seninle örtüşen o film kesinlikle The Deer Hunter! Vietnam Savaşı'na giden ve eve bambaşka adamlar olarak dönen bir grup çelik işçisinin hikayesini anlatan bir savaş filmi. Film, savaşın fiziksel ve zihinsel bedellerini güçlü bir şekilde tasvir ediyor. İzlerken kendi duygularını göreceksin!