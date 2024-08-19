Senin Temizlik Auran Hangi Renk?

Sen tam bir temizlik aşığısın! Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun ve bu konuda oldukça titizsin. Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir meditasyon şekli. Enerjik ve detaycı yapınla, evin her köşesini pırıl pırıl yapmayı seviyorsun. Kırmızı aura, senin temizlik enerjini ve tutkunu yansıtıyor!