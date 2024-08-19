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Senin Temizlik Auran Hangi Renk?

etiket Senin Temizlik Auran Hangi Renk?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 10:16

Temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda kişiliğinizi yansıtan bir etkinlik. Peki, temizlik alışkanlıklarınız hangi renkle örtüşüyor? Belki enerjik bir kırmızı, belki de huzurlu bir mavi! Bu eğlenceli testle, temizlik tarzınızın ne olduğunu keşfedin ve evdeki temizlik enerjinizi keşfedin. 

Haydi, hemen başlayın ve temizlik auranızın rengini öğrenin!

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1. Temizlik günü geldi! İlk iş olarak ne yaparsın?

1. Temizlik günü geldi! İlk iş olarak ne yaparsın?

2. Evin en temiz olmasını istediğin bölgesi hangisi?

2. Evin en temiz olmasını istediğin bölgesi hangisi?

3. Temizlik malzemesi olarak hangisini tercih edersin?

3. Temizlik malzemesi olarak hangisini tercih edersin?

4. Temizlik yaparken hangi giysileri tercih edersin?

4. Temizlik yaparken hangi giysileri tercih edersin?

5. Temizlik yaparken kendini hangi süper kahraman gibi hissedersin?

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6. Temizlik yaparken kendine en çok hangi soruyu sorarsın?

6. Temizlik yaparken kendine en çok hangi soruyu sorarsın?

7. Temizlik yaparken birden aklına gelen düşünce ne olur?

7. Temizlik yaparken birden aklına gelen düşünce ne olur?

8. Son olarak, temizlik yaparken kendini motive etmek için ne düşünürsün?

Kırmızı Aura!

Kırmızı Aura!

Sen tam bir temizlik aşığısın! Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun ve bu konuda oldukça titizsin. Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir meditasyon şekli. Enerjik ve detaycı yapınla, evin her köşesini pırıl pırıl yapmayı seviyorsun. Kırmızı aura, senin temizlik enerjini ve tutkunu yansıtıyor!

Yeşil Aura!

Yeşil Aura!

Temizlik senin için doğal bir süreç ve bu süreçte doğallığı ön planda tutuyorsun. Doğal temizlik malzemeleri kullanmayı tercih ediyor, çevreye ve sağlığa duyarlı bir temizlik anlayışı benimsiyorsun. Düzenli ve sakin bir yaşam alanı, senin huzur bulduğun yer. Yeşil aura, doğayla olan bağlantını ve iç huzurunu temsil ediyor.

Sarı Aura!

Sarı Aura!

Senin için temizlik, rahatlık ve düzen demek. Evinin temiz ve düzenli olması, zihin huzurun için önemli. Temizlik yaparken sakin müzikler dinler, kendine ve çevrene saygını bu şekilde gösterirsin. Sarı aura, senin dingin ve huzurlu temizlik anlayışını yansıtıyor.

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