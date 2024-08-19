Senin Temizlik Auran Hangi Renk?
Senin Temizlik Auran Hangi Renk?
Temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda kişiliğinizi yansıtan bir etkinlik. Peki, temizlik alışkanlıklarınız hangi renkle örtüşüyor? Belki enerjik bir kırmızı, belki de huzurlu bir mavi! Bu eğlenceli testle, temizlik tarzınızın ne olduğunu keşfedin ve evdeki temizlik enerjinizi keşfedin.
Haydi, hemen başlayın ve temizlik auranızın rengini öğrenin!
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1. Temizlik günü geldi! İlk iş olarak ne yaparsın?
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2. Evin en temiz olmasını istediğin bölgesi hangisi?
3. Temizlik malzemesi olarak hangisini tercih edersin?
4. Temizlik yaparken hangi giysileri tercih edersin?
5. Temizlik yaparken kendini hangi süper kahraman gibi hissedersin?
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