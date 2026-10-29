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Cumhuriyet Coşkusu Her Yerde! Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Cumhuriyet Coşkusu Her Yerde! Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 11:31
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Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'imizin 103. yaşını kutluyoruz! Türkiye'nin dört bir yanını saran 29 Ekim coşkusu, sosyal medyaya da taşındı. Ünlü isimler de Atatürk'e duydukları sevgi ve minneti paylaşımlarına taşıyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gelin, o paylaşımlara birlikte bakalım!

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Cumhuriyet'imiz 103 yaşında! 🇹🇷

Cumhuriyet'imiz 103 yaşında! 🇹🇷

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, bugün 103. yılına ulaşırken aynı gurur ve heyecanla bayramımızı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız ve geleceğimiz için mücadele eden herkesi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Bu özel günde ünlü isimler de Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Kimi Atatürk fotoğraflarıyla kimi Türk bayraklarıyla kimi de kaleme aldığı mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin paylaşımları…

Eda Ece

Eda Ece

Sibelcan

Sibelcan

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Devrim Özkan

Devrim Özkan
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Gülse Birsel

Gülse Birsel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Atakan Özkaya

Atakan Özkaya

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler
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Gupse Özay

Gupse Özay

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal
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Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Boran Kuzum

Boran Kuzum
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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