Cumhuriyet Coşkusu Her Yerde! Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, bugün 103. yılına ulaşırken aynı gurur ve heyecanla bayramımızı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız ve geleceğimiz için mücadele eden herkesi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Bu özel günde ünlü isimler de Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Kimi Atatürk fotoğraflarıyla kimi Türk bayraklarıyla kimi de kaleme aldığı mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin paylaşımları…