Cumhuriyet Coşkusu Her Yerde! Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'imizin 103. yaşını kutluyoruz! Türkiye'nin dört bir yanını saran 29 Ekim coşkusu, sosyal medyaya da taşındı. Ünlü isimler de Atatürk'e duydukları sevgi ve minneti paylaşımlarına taşıyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gelin, o paylaşımlara birlikte bakalım!
Cumhuriyet'imiz 103 yaşında! 🇹🇷
Eda Ece
Sibelcan
Demet Özdemir
Devrim Özkan
Gülse Birsel
Çağla Şıkel
Nurgül Yeşilçay
Atakan Özkaya
Berfu Yenenler
Gupse Özay
Kerem Bürsin
Pınar Altuğ
Mabel Matiz
Sinem Ünsal
Yasemin Tatlıses
Boran Kuzum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın