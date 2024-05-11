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Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Pratik?

etiket Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Pratik?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 10:01

Sen bize temizlik anlayışını ve nasıl temizlik yaptığını anlat biz de temizlik konusunda ne kadar pratik olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

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1. Bulaşık makinesini doldururken bardakları nereye koyarsın?

2. Yatağını ne sıklıkta düzeltiyorsun?

3. Toz almayı ne kadar sıklıkla yaparsın?

4. Banyo dolabını ne kadar sıklıkla temizlersin?

5. Peki çöpünü ne sıklıkta atıyorsun?

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6. AquaTrio 7000 ile hem evi süpürüp hem de siler misin?

6. AquaTrio 7000 ile hem evi süpürüp hem de siler misin?

7. Kirli çamaşırları ne kadar sıklıkla yıkarın?

8. Evde yokken yardımcı aletler ile evi temizletiyor musun?

8. Evde yokken yardımcı aletler ile evi temizletiyor musun?

Sen pratikliğin diğer adısın!

Sen temizlik konusunda pratikliği baştan yazmışsın. Evini her gün temiz tutarak haftalık ve aylık temizliğini oldukça hafifletiyorsun. AquaTrio 7000 ile pratikliğine pratiklik katıyorsun. Temizlikte kullandığın malzemeleri özenle seçiyor ve vaktini en doğru şekilde değerlendiriyorsun. Böylece evin tertemiz kalıyor!

Zaman zaman pratiksin!

Sen temizlik konusunda bazen çok pratik olabiliyorsun ama biraz moduna ve keyfine bağlı. Zamanının çoğunu temizliğe ayırmak istemiyorsun, bu yüzden de zamanını verimli kullanmak için pratik olmaya çalışıyorsun. Yine de temizlikte farklı ürünler kullanarak pratikliğini artırabilirsin.

Pratiklik sana uzak bir kelime...

Senin temizlikle aran pek iyi değil. Zorunda olmadıkça temizliğe girmiyorsun bile. Bu yüzden de pratiklikle de pek aran yok. Sen sadece üstünkörü temizlik yapıyorsun çünkü nasıl pratik olunacağını bilmiyorsun. Bu yüzden de pratiklikle pek ilgin yok, biraz daha temizliği pratik hale getirebilirsin!

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