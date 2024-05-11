Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Pratik?

Senin temizlikle aran pek iyi değil. Zorunda olmadıkça temizliğe girmiyorsun bile. Bu yüzden de pratiklikle de pek aran yok. Sen sadece üstünkörü temizlik yapıyorsun çünkü nasıl pratik olunacağını bilmiyorsun. Bu yüzden de pratiklikle pek ilgin yok, biraz daha temizliği pratik hale getirebilirsin!