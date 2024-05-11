Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Pratik?
Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Pratik?
Sen bize temizlik anlayışını ve nasıl temizlik yaptığını anlat biz de temizlik konusunda ne kadar pratik olduğunu söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bulaşık makinesini doldururken bardakları nereye koyarsın?
2. Yatağını ne sıklıkta düzeltiyorsun?
3. Toz almayı ne kadar sıklıkla yaparsın?
4. Banyo dolabını ne kadar sıklıkla temizlersin?
5. Peki çöpünü ne sıklıkta atıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın