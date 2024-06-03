Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Doğal?
Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Doğal?
Temizlik deyince aklına ilk ne geliyor? Mis gibi kokan deterjanlar mı yoksa büyükannelerimizin yöntemleriyle hazırlanan doğal karışımlar mı? Herkesin temizlik anlayışı farklıdır ve senin tarzın ne olursa olsun, birazdan soracağımız bir kaç soruyla temizlik yaparken ki seni bir adım daha yakından tanıyabilirsin!
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Bir temizlik ürünü alırken nelere dikkat edersin?
2. Yerleri temizlerken en çok kullandığın şey nedir?
3. Peki ya camları temizlemek için?
4. Banyodaki inatçı kireç lekeleri için ne yaparsın?
5. Eyvah! Halıya bir şey döküldü, ne yaparsın?
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