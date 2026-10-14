Senin Ruhun Aslında Kaç Yaşında?
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Takvimde yazan yaşın ne olursa olsun, ruhunun çok daha genç ya da çok daha olgun olması olası. Peki senin içindeki çocuk hala ortalarda mı, yoksa ruhun çoktan emeklilik planlarını mı yapıyor? Soruları cevapla, ruhunun gerçek yaşını birlikte bulalım!
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1. Bir cumartesi sabahı uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur?
2. Çocukken çok sevdiğin bir çizgi filmi yıllar sonra televizyonda gördün. Ne yaparsın?
3. Eline beklemediğin kadar para geçti. İlk yapmak isteyeceğin şey hangisi olur?
4. Bu filmlerden hangisini tekrar tekrar izlersin?
5. Peki bir konsere gittiğinde seni en çok hangisi heyecanlandırır?
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6. Tatil için bunlardan hangisini tercih edersin?
7. Bunlardan birini seç bakalım!
8. Son olarak, hayatında bir şeyi değiştirebilseydin hangisini seçerdin?
Senin ruhun 18 yaşında!
Senin ruhun 27 yaşında!
Senin ruhun 35 yaşında!
Senin ruhun 43 yaşında!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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