Senin Ruhun Aslında Kaç Yaşında?

Sen artık hayatında neyi istediğini ve neyi istemediğini daha net ayırt edebilen birisin. Eskiden seni heyecanlandıran bazı şeyler artık ilgini çekmeyebilir ve bunda hiçbir sorun görmüyorsun. Zamanını gerçekten değer verdiğin insanlara ve seni mutlu eden şeylere ayırmayı tercih ediyorsun. Geçmişte yaptığın hataları sürekli düşünmek yerine onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Eğlenmeyi hâlâ çok seviyorsun ancak artık eğlencenin senin için ne anlama geldiğini de biliyorsun.