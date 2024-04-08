Senin Ramazan’da Olmazsa Olmazın Ne?
Senin Ramazan’da Olmazsa Olmazın Ne?
Herkesin Ramazan'da olmazsa olmaz bir yemeği vardır. Bakalım seninki hangisi?
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1. Başlayalım. Seni açlık mı daha çok zorluyor yoksa susuzluk mu?
2. İftarı dışarıda yapmak mı yoksa evde yapmak mı?
3. Peki kalabalık bir iftar sofrası mı tercih edersin yoksa çekirdek aile yeterli mi?
4. Sahurda hangisi seni daha çok mutlu eder?
5. İftardan önce seni düşündükçe heyecanlandıran şey ne?
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6. Peki boş bir gününde iftar saatini beklerken vaktini nasıl geçiriyorsun?
7. Oruçluyken uykuyla aran nasıl?
8. Son olarak şunu öğrenelim. Ramazan'ın en sevdiğin yanı ne?
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