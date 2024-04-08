Senin Ramazan’da Olmazsa Olmazın Ne?

Malzemeler

200 gram labne

100 gram tereyağı

3 yumurta

1 su bardağı tozşeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı

Un, kakao, nişasta ve kabartma tozunu karıştırıp kenara alın. Yumurta ve şekeri köpüğü çıkana kadar çırpın. Köpüklü karışıma süt ve yağı da ekleyin. Unlu karışımı da ilave edip kısa bir süre karıştırın. Labneli kısmı için tüm malzemeyi karıştırıp, kekin koyun. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40 dakika pişirin.