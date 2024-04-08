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Senin Ramazan’da Olmazsa Olmazın Ne?

etiket Senin Ramazan’da Olmazsa Olmazın Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 21:01

Herkesin Ramazan'da olmazsa olmaz bir yemeği vardır. Bakalım seninki hangisi?

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1. Başlayalım. Seni açlık mı daha çok zorluyor yoksa susuzluk mu?

2. İftarı dışarıda yapmak mı yoksa evde yapmak mı?

3. Peki kalabalık bir iftar sofrası mı tercih edersin yoksa çekirdek aile yeterli mi?

4. Sahurda hangisi seni daha çok mutlu eder?

5. İftardan önce seni düşündükçe heyecanlandıran şey ne?

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6. Peki boş bir gününde iftar saatini beklerken vaktini nasıl geçiriyorsun?

7. Oruçluyken uykuyla aran nasıl?

8. Son olarak şunu öğrenelim. Ramazan'ın en sevdiğin yanı ne?

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Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Labneli Domates Çorbası

Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Labneli Domates Çorbası

Malzemeler

1 büyük boy soğan

3 sarımsak

3 büyük boy domates

200 ml domates püresi 

1 yemek kaşığı domates salçası

3 küp şeker

3 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı labne

1 tatlı kaşığı fesleğen kurusu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Doğramış soğan ve sarımsak zeytinyağında soteleyin. Üzerine salça ve püre ilave edin ve kaynatın. 3 su bardağı su, baharatlar ve şeker ekleyin orta ateşte 20 dakika kaynatın. Labne ve fesleğen ilave ettikten sonra blenderden geçirip dinlenmeye bırakın.

Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Labneli Pide

Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Labneli Pide

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

10 yemek kaşığı labne

150 gr kaşar peyniri rendesi

8 dal yeşil soğan

2 kapya biber

2 yeşil biber

1 yumurta

Hazırlanışı

Süte mayayı koyup kabarana kadar bekleyin. Hamur malzemelerini ekleyip yoğurun 30 dakika mayalanmaya bırakın. İç malzemenin soğan ve biberlerini doğrayıp labne ile karıştırın. Mayalananan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak biçimde açın. Orta kısmına iç malzemeden koyup kenarlarını üzerine kapatın. Yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış fırında 200 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Kakaolu Labneli Kek

Ramazan’da Olmazsa Olmazın: Kakaolu Labneli Kek

Malzemeler

200 gram labne

100 gram tereyağı

3 yumurta

1 su bardağı tozşeker

1,5  su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı

Un, kakao, nişasta ve kabartma tozunu karıştırıp kenara alın. Yumurta ve şekeri köpüğü çıkana kadar çırpın. Köpüklü karışıma süt ve yağı da ekleyin. Unlu karışımı da ilave edip kısa bir süre karıştırın. Labneli kısmı için tüm malzemeyi karıştırıp, kekin koyun. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40 dakika pişirin.

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