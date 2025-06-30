Senin Ne Kadar Ticaret Erbabı Olduğunu Söylüyoruz!
Bir kesim yatırım fırsatlarını kokusundan tanırken, diğer kesim markette indirim kovalarken bile zarar eder! Kimi insanlar doğuştan ticari zekaya sahiptir, kimileriyse para harcarken bile düşünmeden hareket eder. Peki sen hangi tarafa daha yakınsın? Bu testte cevabı öğreniyoruz. 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, pazarlık yeteneğin ne durumda?
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2. Arkadaşın sana 150.000 TL'lik bir yatırım fırsatından bahsediyor. İlk tepkin ne olur?
3. Sana küçük bir işletme kurman için sermaye verildi. Nasıl bir yer açarsın?
4. Peki, bir projen olsa hangi girişimciyi örnek alırsın?
5. Sence, iyi bir ticaret insanı olmak için gereken en önemli özellik hangisi?
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6. Karaborsada çok talep gören bir ürünü elinde bulunduruyorsun. Ne yaparsın?
7. Almayı düşündüğün bir ürün 699 TL. Etiketinde 'sınırlı stok' yazıyor. Ne yaparsın?
8. Son olarak, bir gün seninle ilgili bir girişimcilik belgeseli çekilirse adı ne olur?
Sen bu işin erbabısısın!
Pazarlık senden sorulur!
Vizyonun geniş ama harekete geçmen lazım!
Harcarken düşünmeyenler kulübü üyesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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