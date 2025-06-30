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Senin Ne Kadar Ticaret Erbabı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Senin Ne Kadar Ticaret Erbabı Olduğunu Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 20:41

Bir kesim yatırım fırsatlarını kokusundan tanırken, diğer kesim markette indirim kovalarken bile zarar eder! Kimi insanlar doğuştan ticari zekaya sahiptir, kimileriyse para harcarken bile düşünmeden hareket eder. Peki sen hangi tarafa daha yakınsın? Bu testte cevabı öğreniyoruz. 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, pazarlık yeteneğin ne durumda?

2. Arkadaşın sana 150.000 TL'lik bir yatırım fırsatından bahsediyor. İlk tepkin ne olur?

3. Sana küçük bir işletme kurman için sermaye verildi. Nasıl bir yer açarsın?

4. Peki, bir projen olsa hangi girişimciyi örnek alırsın?

5. Sence, iyi bir ticaret insanı olmak için gereken en önemli özellik hangisi?

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6. Karaborsada çok talep gören bir ürünü elinde bulunduruyorsun. Ne yaparsın?

7. Almayı düşündüğün bir ürün 699 TL. Etiketinde 'sınırlı stok' yazıyor. Ne yaparsın?

8. Son olarak, bir gün seninle ilgili bir girişimcilik belgeseli çekilirse adı ne olur?

Sen bu işin erbabısısın!

Senin içinde doğuştan bir yatırımcı var! Risk analizinden fırsatları takip etmeye kadar her konuda stratejik davranmayı biliyorsun. Parayı doğru yerde kullanıyorsun ve kafanda sürekli “Nasıl daha verimli olur?” sorusu dönüp duruyor. Ticari zekan, insan ilişkileriyle birleşince bu konuda senden daha iyisi zor bulunur desek yeridir! Kendi işini kurarsan kısa sürede büyütür, çevrendekilere de ilham olursun. Ancak bazen fazla hesap yapmaktan hayatı yaşamayı unutabilirsin o yüzden bu dengeyi sağlaman şart!

Pazarlık senden sorulur!

Senin için en önemli şey fırsatları değerlendirmek! Ucuz ama kaliteli ürünler, düşük riskli yatırımlar tam sana göre. Ticarete atılsan çevreni etkileyecek bilgi birikimine sahipsin. Tecrübenle herkese ilham verir birçok konuda öncü olursun. Ama zaman zaman gereksiz detaylara takılman kararlarını geciktirebilir. Unutma, bazı fırsatlar ikinci kez kapıyı çalmaz! O yüzden iyi düşünmende fayda var!

Vizyonun geniş ama harekete geçmen lazım!

Senin hayal gücün asla sınır tanımıyor! Girişimcilik ruhun yüksek ama planlama konusunda biraz dikkatsiz olabiliyorsun. Harika fikirlerin var ama uygulamaya geçerken gerçekleri biraz göz ardı ediyorsun. Para kazanmak kadar hayalini gerçekleştirmek de senin için önemli. Ancak sürdürülebilir başarı için işin matematiğine de odaklanmalısın. Her ne hayalin varsa tüm detaylarıyla düşünüp, her şeyi hesaba katarak bir plan yapmalısın.

Harcarken düşünmeyenler kulübü üyesi!

Ticaret senin için biraz uzakta bir kavram gibi. Belki çok ilgili değilsin, belki de fazla risk almaktan korkuyorsun. Ama bu demek değil ki başarılı olamazsın! Doğru kişilerle çalışarak ve biraz stratejik düşünmeyi öğrenerek sen de kendi yolunu çizebilirsin. Alışveriş yaparken, yatırım yaparken veya başka harcamalar yaparken sonunu pek düşünmüyorsun. Elindeki fırsatları mantıklı bir şekilde değerlendirirsen hayallerin gerçek olabilir!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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