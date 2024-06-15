Senin Nasıl Bir Tatile İhtiyacın Var?
Senin Nasıl Bir Tatile İhtiyacın Var?
Eğer bunaldıysan, kafa dinlemek istiyorsan ya da sadece uzaklaşmak istiyorsan, senin bir tatile ihtiyacın var demek. E iyi de senin nasıl bir tatile ihtiyacın var?
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1. İlk soru! Şu sıralar nasıl olduğunu öğrenebilir miyiz?
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2. Yakın zamanda tatile çıktın mı peki?
3. Kafayı sıfırlayabileceğin bir tatile çıkacaksın diyelim. Bu tatile kimlerle giderdin?
4. Yaz aylarında serinlemek için ne tür yöntemlere başvuruyorsun?
5. Devam edelim! Tatil deyince aklında neler canlanıyor? 👀
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