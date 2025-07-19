Senin Mutluluğunu Ne Engelliyor?
Hayat bazen istediğimiz gibi akmaz; her şey yolundaymış gibi görünse de içten içe bir şeyler hep eksik gibidir. Peki bu his gerçekten nedensiz mi? Yoksa mutluluğunu gölgeleyen bazı fark etmediğin sebepler mi var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyanınca hissettiğin ilk şey genellikle ne oluyor?
4. Bir şey seni mutlu ettiğinde aklından geçen ilk düşünce hangisi olur?
5. İnsanlarla ilişkinde en çok ne seni yorar?
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6. Hayal kurduğunda en çok neyle ilgili olur?
7. En son ne zaman gerçekten kahkaha attın?
8. Bir sorunun olduğunda ilk kiminle konuşursun?
9. Sana en iyi gelen şey hangisi?
10. Şu an hayatında tek bir şeyi değiştirme şansın olsa neyi değiştirirdin?
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Senin mutluluğunu geçmişin engelliyor!
Senin mutluluğunu sevilmemek engelliyor!
Senin mutluluğunu beklentiler engelliyor!
Senin mutluluğununu hayatın karmaşası engelliyor!
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