article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Kurtulamadığın Duygu Ne?

Senin Kurtulamadığın Duygu Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı duygular vardır, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin içimizden tamamen gitmez. Bazen bir anıyı hatırladığımızda, bazen hiç beklemediğimiz bir şarkıda, bazen de yalnız kaldığımız bir gecede yeniden ortaya çıkarlar. Peki senin içinde en derine yerleşmiş ve bir türlü kurtulamadığın duygu hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin Kurtulamadığın Duygu Ne?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın