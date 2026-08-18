Senin Kurtulamadığın Duygu Ne?
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Bazı duygular vardır, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin içimizden tamamen gitmez. Bazen bir anıyı hatırladığımızda, bazen hiç beklemediğimiz bir şarkıda, bazen de yalnız kaldığımız bir gecede yeniden ortaya çıkarlar. Peki senin içinde en derine yerleşmiş ve bir türlü kurtulamadığın duygu hangisi?
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Senin Kurtulamadığın Duygu Ne?
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