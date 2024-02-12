Senin Kıyafet Dolabın Ne Kadar Düzenli?

Senin dolap düzenin ruh haline bağlı olarak bir anda düzenli oluyor veya dağılıyor. Çünkü sen her zaman o düzeni korumayı sağlayamıyorsun. Dolabının düzenli olması için bunu içten istemen, o üşengeçliği üstünden atman gerekiyor. Bunu gerçekten istediğinde ise dolabın o kadar düzenli oluyor ki, maşallah maşallah!