Senin Kıyafet Dolabın Ne Kadar Düzenli?
Senin Kıyafet Dolabın Ne Kadar Düzenli?
Bu test ile dolabının ne kadar düzenli olduğunu öğreneceğiz. Veya düzenli olmadığını mı demeliydik? Testi çöz, görelim bakalım! 😅
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1. Dışarıdan eve yorgun argın geldin. Kıyafetlerini ne yaparsın?
2. Peki asılması gereken kıyafetleri asar mısın yoksa katlar koyar mısın?
3. İç çamaşırların bir gözde tıkılı halde midir yoksa katlanmış şekilde mi?
4. Dolabının içinde renge göre bir ayrıma gider misin?
5. Yazlık ve kışlıkları ayırır mısın?
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6. Peki dolabında fazla veya az giydiğin kıyafetler için belirlediğin bir düzenin var mı?
7. Ayakkabılarını nasıl saklarsın?
8. Son olarak, zaman zaman rahatsız olup dolabının içini düzenlediğin oluyor mu?
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