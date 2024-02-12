Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Senin Kıyafet Dolabın Ne Kadar Düzenli?

etiket Senin Kıyafet Dolabın Ne Kadar Düzenli?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:31

Bu test ile dolabının ne kadar düzenli olduğunu öğreneceğiz. Veya düzenli olmadığını mı demeliydik? Testi çöz, görelim bakalım! 😅

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dışarıdan eve yorgun argın geldin. Kıyafetlerini ne yaparsın?

2. Peki asılması gereken kıyafetleri asar mısın yoksa katlar koyar mısın?

3. İç çamaşırların bir gözde tıkılı halde midir yoksa katlanmış şekilde mi?

4. Dolabının içinde renge göre bir ayrıma gider misin?

5. Yazlık ve kışlıkları ayırır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki dolabında fazla veya az giydiğin kıyafetler için belirlediğin bir düzenin var mı?

7. Ayakkabılarını nasıl saklarsın?

8. Son olarak, zaman zaman rahatsız olup dolabının içini düzenlediğin oluyor mu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

O kadar toplu bir dolaba sahipsin ki!

Senin dolabına söyleyecek hiçbir söz yok! Dolabının hiçbir zaman dağınık olduğu görülmüş mü? Hiç sanmıyoruz! Tertemiz ve düzenli bir kıyafet dolabın var. Dolabında uyguladığın düzen sayesinde aradığın her şeyi rahatlıkla buluyor, giyinmeyi çok daha keyifli hale getiriyorsun. Sana özenmedik desek yalan olur!

O anki moduna göre dolabının düzeni değişiyor…

Senin dolap düzenin ruh haline bağlı olarak bir anda düzenli oluyor veya dağılıyor. Çünkü sen her zaman o düzeni korumayı sağlayamıyorsun. Dolabının düzenli olması için bunu içten istemen, o üşengeçliği üstünden atman gerekiyor. Bunu gerçekten istediğinde ise dolabın o kadar düzenli oluyor ki, maşallah maşallah!

Dolabından kıyafet bulurken zorlanmıyor musun?..

Anladığımız kadarıyla senin dolabın fazlasıyla dağınık. Dolabın bu haldeyken aradığın şeyi nasıl bulduğunu anlayamadık açıkçası. Eline ne geçerse dolaba tıkıyor, “İhtiyacım olanı bir şekilde bulurum yaa” diye düşünerek de asla toplamıyorsun. Keşke şu dolabın bir dili olsa da “Beni topla artık!” diye feryat edebilse sana…

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?