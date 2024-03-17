Senin İçin Temizliğin Anlamını Bulmaya Çalışıyoruz!
Senin İçin Temizliğin Anlamını Bulmaya Çalışıyoruz!
Temizlik yapmak hepimiz için farklı anlamlar ifade ediyor. Kimisi rahatlarken kimisi yoruluyor, kimisi mutlu olurken kimisi zorla temizlik yapıyor.
Peki senin için temizlik ne demek?
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1. Başlayalım. Mutfağını ne sıklıkla temizliyorsun?
2. Temizlik yapmadığın zamanlarda ruh halin nasıldır?
3. Ev temizliği yaparken en çok nerede vakit harcıyorsun?
4. Evcil hayvanın var mı?
5. Keşke gelip başkası yapsa dediğin ev işi ne peki?
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6. Temizlik konusunda ne kadar hassassın peki?
7. Temizlik anlayışına göre bir ev ne zaman gerçekten tertemiz olur?
8. Diyelim ki temizlik bitti. Sırada ne var?
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