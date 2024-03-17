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Senin İçin Temizliğin Anlamını Bulmaya Çalışıyoruz!

etiket Senin İçin Temizliğin Anlamını Bulmaya Çalışıyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 11:01

Temizlik yapmak hepimiz için farklı anlamlar ifade ediyor. Kimisi rahatlarken kimisi yoruluyor, kimisi mutlu olurken kimisi zorla temizlik yapıyor. 

Peki senin için temizlik ne demek?

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1. Başlayalım. Mutfağını ne sıklıkla temizliyorsun?

1. Başlayalım. Mutfağını ne sıklıkla temizliyorsun?

2. Temizlik yapmadığın zamanlarda ruh halin nasıldır?

2. Temizlik yapmadığın zamanlarda ruh halin nasıldır?

3. Ev temizliği yaparken en çok nerede vakit harcıyorsun?

4. Evcil hayvanın var mı?

5. Keşke gelip başkası yapsa dediğin ev işi ne peki?

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6. Temizlik konusunda ne kadar hassassın peki?

7. Temizlik anlayışına göre bir ev ne zaman gerçekten tertemiz olur?

8. Diyelim ki temizlik bitti. Sırada ne var?

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Temizlik senin için: Rahatlamak

Senin için en önemli şey iç huzurun. Bekleyen sorumluluklar da iç huzurunu bozuyor biraz. İç sesin sürekli hadi kalk şu evi temizle diyor sana resmen. Bu yüzden sen temizlik yaptıktan sonra çooook rahatlıyorsun. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı...

Temizlik senin için: Mutluluk

Sen bu hayatta mutluluğun peşindesin. Bir şey seni mutlu edecekse yaparsın. Olayların sebepleri ve sonuçları senin için önemli. Tertemiz bir evde mis gibi bir kokuyla rahat rahat oturmak seni çok mutlu edeceği için temizlik yapmayı çok seviyorsun. Hadi şimdi tertemiz evinde mutlu mutlu takıl :)

Temizlik senin için: Ciddi bir iş

Sen hayatı ciddiye alıyorsun. Planlı ve kararlı birisin. Ne iş yaparsan yap düzgün yaparsın. Öyle elinin ucuyla yapmak pek senlik değil. Tabii temizlik de öyle. Temizliği de ciddiye alır, en dip köşeye kadar temizliğini yaparsın.

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