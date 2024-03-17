Senin İçin Temizliğin Anlamını Bulmaya Çalışıyoruz!

Sen bu hayatta mutluluğun peşindesin. Bir şey seni mutlu edecekse yaparsın. Olayların sebepleri ve sonuçları senin için önemli. Tertemiz bir evde mis gibi bir kokuyla rahat rahat oturmak seni çok mutlu edeceği için temizlik yapmayı çok seviyorsun. Hadi şimdi tertemiz evinde mutlu mutlu takıl :)