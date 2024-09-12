Senin Hayatını Kolaylaştıracak Şey Ne?
Senin Hayatını Kolaylaştıracak Şey Ne?
Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmak ve gününü daha verimli geçirmek için bazen küçük ama etkili değişiklikler yapmamız gerekebilir. Peki, hayatını kolaylaştıracak şey ne olabilir? Bu kısa test ile, ihtiyaç duyduğun pratik çözümleri keşfederek, hayatında nasıl bir iyileşme sağlayabileceğini öğren!
Hazırsan, başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Stresli bir günün ardından kendini nasıl rahatlatırsın?
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2. Son zamanlarda kendini nasıl hissettiğini sorsak!
3. Peki, sen çalışıyor musun?
4. Bazen çok fazla sorumluluğunun olduğunu düşünüyor musun?
5. Senin için hangisi daha önemli?
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