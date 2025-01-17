Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?

Sen kendini evde çok iyi hissediyorsun. Orası senin konforlu alanın. Ev ne kadar derli toplu ve temizse sen de o kadar huzurlu oluyorsun. Ama bazen de temizlik yapmak istemiyorsun. İşte bu yüzden senin hayatında eksik olan kendi kendine etrafı silip süpüren bir robot süpürge. Philips 7000 Serisi robot süpürge sana iyi gelecek, hayatını kolaylaştıracak!