Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?
Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?
Senin yaralarını saracak, sana iyi gelecek şey ne? Sen bize isteklerini, kendini anlat biz de sana neyin iyi geleceğini söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Bir cumartesi sabahı en çok ne yapmak istersin?
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2. Hayalindeki tatil nasıl olurdu?
3. Bir günlüğüne bir yetenek kazanacak olsan, hangisini seçerdin?
4. Bir restoranda hangisini sipariş etmeyi tercih edersin?
5. Temizlik yapmak seni rahatlatıyor mu?
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6. Kendini huzurlu hissedeceğin ev bunlardan hangisi?
7. Bir parti düzenleyecek olsan, hangi temayı seçerdin?
8. Bir sabah rutininde olmazsa olmazın nedir?
Senin yerine temizlik yapan bir süpürge!
Yeni bir hobi!
Keyifle vakit geçirebileceğin bir balkon!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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