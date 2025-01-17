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Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?

etiket Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 11:01

Senin yaralarını saracak, sana iyi gelecek şey ne? Sen bize isteklerini, kendini anlat biz de sana neyin iyi geleceğini söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Bir cumartesi sabahı en çok ne yapmak istersin?

2. Hayalindeki tatil nasıl olurdu?

3. Bir günlüğüne bir yetenek kazanacak olsan, hangisini seçerdin?

4. Bir restoranda hangisini sipariş etmeyi tercih edersin?

5. Temizlik yapmak seni rahatlatıyor mu?

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6. Kendini huzurlu hissedeceğin ev bunlardan hangisi?

7. Bir parti düzenleyecek olsan, hangi temayı seçerdin?

8. Bir sabah rutininde olmazsa olmazın nedir?

Senin yerine temizlik yapan bir süpürge!

Senin yerine temizlik yapan bir süpürge!

Sen kendini evde çok iyi hissediyorsun. Orası senin konforlu alanın. Ev ne kadar derli toplu ve temizse sen de o kadar huzurlu oluyorsun. Ama bazen de temizlik yapmak istemiyorsun. İşte bu yüzden senin hayatında eksik olan kendi kendine etrafı silip süpüren bir robot süpürge. Philips 7000 Serisi robot süpürge sana iyi gelecek, hayatını kolaylaştıracak!

Yeni bir hobi!

Yeni bir hobi!

Senin hayatında eksik olan şey biraz yenilik. Şöyle evde yapabileceğin, kendine ayırdığın bir zamanda uğraştığın yeni bir hobi sana çok iyi gelecek. Öyle ki hem yaratıcılığını geliştirebileceksin hem de aslında farklı şeyleri de keşfedebileceksin. Rutininden dışarı çıkmak için çok güzel bir başlangıç olacaktır!

Keyifle vakit geçirebileceğin bir balkon!

Keyifle vakit geçirebileceğin bir balkon!

Senin bu doğa aşkını eve de taşımak gerekiyor! Bu yüzden evdeyken de huzurlu olabileceğin bir balkon veya kış bahçesi oluşturmak sana da neşe katacak. Heyecan getirecek. Yapman gereken şey derin bir nefes alıp nasıl bir ortamda yaz ve kışını geçirmek istediğini bulmak. Bu balkon sana çok iyi gelecek!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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