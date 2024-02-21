Senin Gizli Gücün Ne?

Herkes merhametli gözükebilir ama kimse kimsenin niyetini tam anlamıyla bilemez. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, sen gerçekten merhametli bir insansın. İçinde halen o saf merhamet duygusunu barındırabilmişsin ve seni bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Günümüzde pek çok insanın yavaş yavaş merhametsiz birine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz ancak sen onlardan biri değilsin. Yufka yüreğinden akan iyiliği sabote etmeye çalışanlar olmuş ama sen buna izin vermemişsin. Bu kendine yaptığın en büyük iyiliklerden!