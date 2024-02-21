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Senin Gizli Gücün Ne?

etiket Senin Gizli Gücün Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 13:32

Sen de içinde şu isim veremediğin, anlamlandıramadığın ve anlatırsan eğer insanların inanmayacağı gücü hissediyor musun? Bu yazıyı okuyorsan bunun bir tesadüf olmadığını biliyorsundur. İçindeki gizli gücün ne olduğunu bu test ile açıklığa kavuşturuyoruz!

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1. Haydi başlayalım! Biriyle konuşurken göz teması kuruyor musun?

2. Peki sen iyi bir dinleyici misin, yoksa güçlü bir konuşmacı mı?

3. Rüyaların bir haberci olduğuna inanır mısın?

4. Olayları önceden hisseder misin diye sorsak?

5. Merak ettik: Şu olaylardan hangisini sık yaşıyorsun?

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6. Pekala! Hiç tanımadığın biri sana bakıyor ve göz göze geldiniz diyelim. Sana nasıl bir tepki verir?

7. Sosyal çevren nasıldır, onlarla çok zaman geçirir misin?

8. Son soruya geldik! Derin düşüncelere daldığında surat ifaden bunlardan hangisine dönüşüyor?

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Sen zihin okuyabiliyorsun!

Anladığımız kadarıyla senin telepati yeteneğin oldukça gelişmiş. Bu yeteneğin pek çok kişide olduğunu varsayıyoruz ancak zihin okuma gücü pek az kişide bulunuyor. Yani şunu diyoruz, sen karşındaki kişinin niyetini anlayabiliyor ve onun nasıl adım atabileceğini önceden seziyorsun. Niyet okuma konusunda oldukça iyisin ve bazen bu gücün seni korkutabiliyor. Ancak iyi yönde kullandığın sürece bu gücün pek bir zararının olacağını düşünmüyoruz!

Duygularını kontrol edebiliyorsun!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda sen duygularını kontrol edebiliyorsun ve asla ipleri elinden bırakmıyorsun. Tüm duyguları yaşamak ve yaşayabilmek güzeldir ama senin yeteneğin şu şekilde: Sen duygularını zamanında yaşıyorsun. Aşırıya kaçmadan, hislerini belli ederek ve duygularını bastırmadan yaşıyorsun. Her şeyin aşırısının zararlı olduğu gibi duyguları da aşırı bir şekilde yaşamak zararlıdır. Senin gücün de aşırıya kaçmadan duygularını kontrol edebilmek!

Sen merhametini koruyabilen nadide insanlardansın!

Herkes merhametli gözükebilir ama kimse kimsenin niyetini tam anlamıyla bilemez. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, sen gerçekten merhametli bir insansın. İçinde halen o saf merhamet duygusunu barındırabilmişsin ve seni bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Günümüzde pek çok insanın yavaş yavaş merhametsiz birine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz ancak sen onlardan biri değilsin. Yufka yüreğinden akan iyiliği sabote etmeye çalışanlar olmuş ama sen buna izin vermemişsin. Bu kendine yaptığın en büyük iyiliklerden!

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