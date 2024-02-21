Senin Gizli Gücün Ne?
Senin Gizli Gücün Ne?
Sen de içinde şu isim veremediğin, anlamlandıramadığın ve anlatırsan eğer insanların inanmayacağı gücü hissediyor musun? Bu yazıyı okuyorsan bunun bir tesadüf olmadığını biliyorsundur. İçindeki gizli gücün ne olduğunu bu test ile açıklığa kavuşturuyoruz!
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1. Haydi başlayalım! Biriyle konuşurken göz teması kuruyor musun?
2. Peki sen iyi bir dinleyici misin, yoksa güçlü bir konuşmacı mı?
3. Rüyaların bir haberci olduğuna inanır mısın?
4. Olayları önceden hisseder misin diye sorsak?
5. Merak ettik: Şu olaylardan hangisini sık yaşıyorsun?
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6. Pekala! Hiç tanımadığın biri sana bakıyor ve göz göze geldiniz diyelim. Sana nasıl bir tepki verir?
7. Sosyal çevren nasıldır, onlarla çok zaman geçirir misin?
8. Son soruya geldik! Derin düşüncelere daldığında surat ifaden bunlardan hangisine dönüşüyor?
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