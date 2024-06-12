Senin Evin Neden Kirleniyor?
Senin Evin Neden Kirleniyor?
Evinde bir temizlik savaşı veriyorsan ve nedenini merak ediyorsan, doğru yerdesin! Aman endişelenme, çünkü senin gibi birçok insan da aynı durumda. Hepimizin evi zaman zaman biraz karışık olabiliyor.
Şimdi kısa bir testle evinin neden kirlendiğini bulacağız! Hazırsan, başlayalım! 🔎👀
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1. Hangi odada en çok zaman geçiriyorsun?
2. Temizlik yaparken, evinde en çok hangi sürpriz eşyayı buluyorsun?
3. Evinde en çok hangi gizemli lekeyle karşılaşıyorsun?
4. Hangi eşyaların en çok kayboluyor?
5. Evinin en karmaşık köşesi neresi?
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