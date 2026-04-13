Senin Evin Ne Kadar Havalı?

Senin Evin Ne Kadar Havalı?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.04.2026 - 10:42

Ev dediğin sadece dört duvar değil. Ruhunu, tarzını ve enerjini yansıtan, tamamen sana ait bir yer. 

Peki senin evin ne kadar havalı? 

Öğrenmek için doğru yerdesin.

1. Öncelikle en kritik soruyla başlayalım: Salonda mum var mı?

2. Mutfak tezgahında neler var?

3. Evde canlı bitki var mı?

4. Mutfaktaki o meşhur "her şeyin içine konduğu" çekmece ne durumda?

5. En çok vakit geçirdiğin köşe neresi?

6. Ayakkabıların kapı önünde bir yığın halinde mi duruyor?

7. Yatağını sabah kalkınca topluyor musun?

8. %100 Havalı: Resmen Bir Pinterest Fenomenisin!

Evin sadece bir yaşam alanı değil, küratörlüğü yapılmış bir sanat galerisi gibi. Her köşeden vizyon akıyor, her obje adeta 'ben buradayım' diye bağırıyor. Kapıdan girenler ayakkabılarını çıkarmaya çekiniyor, müzede hissetmeleri çok normal. Estetik algın arşın üzerinde, tebrikler; sen bu dekorasyon işini resmen çözmüşsün!

%75 Havalı: Modern ve Zevkli Bir Tarz!

Evin hem çok şık görünüyor hem de içinde gerçekten 'yaşanıyor' hissini veriyor. Trendleri yakından takip ediyorsun ama konforundan da asla ödün vermiyorsun. Misafirlerin senin evine geldiğinde hem o havalı atmosferi soluyor hem de rahatça yayılabiliyor. Birkaç ufak dokunuşla zirveye oynaman an meselesi, tam bir denge insanısın!

%45 Havalı: Samimiyet Abidesi Bir Doğal Yaşam Alanı!

Senin için havalı görünmek, rahat ve huzurlu hissetmekten sonra geliyor. Evin biraz kuralsız, biraz dağınık ama kesinlikle çok sıcak ve samimi bir ruhu var. Estetik dergilerindeki o soğuk ve ruhsuz evler sana göre değil, sen yaşanmışlığı seviyorsun. Belki birkaç mum ve canlı bitkiyle ortamın havasını bir anda yukarı taşıyabilirsin!

9. %15 Havalı: Tam Bir Kaos Kalesi ve Rahatlık Elçisi!

Evinin ne kadar havalı olduğu senin zerre umurunda değil, sen tamamen işlevsellik peşindesin. Eşyalar senin için sadece birer araç; bir koltuk sadece oturmak içindir, dekoratif durması gerekmez. Biraz öğrenci evi ruhunu koruyorsun, biraz da 'eşya bana hizmet etsin' kafasında takılıyorsun. Havalı olmayabilirsin ama dünyanın en rahat insanı olduğun kesin!

Ceren Özer
Ceren Özer
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
