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Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi?

etiket Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 09:31

Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi? Bu testin sonunda söylüyoruz👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evin konuşabilseydi, hangi odanın temizliğinin en zor olduğunu söylerdi?

2. Ev temizliği yaparken genellikle başka birisi sana yardım ediyor mu?

3. Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

4. Evinde yeterli depolama alanı var mı?

5. Evini dekore ederken birinci önceliğin ne oldu?

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6. Bu dekorasyonlardan hangisi sana daha çok hitap ediyor?

7. En sevdiğin ev aktivitesi ne?

8. Son olarak, temizlik yaparken maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanıyor musun?

Evin konuşuyor;

Evin konuşuyor;

Beni sevdiğinin, her daim temiz ve düzenli tutmak için gösterdiğin üstün çabanın farkındayım ama artık iş yükünü biraz hafifletmen gerek. Mesela  hem süpürüp hem de yer silmeyi kolaylaştıracak pratik bir süpürge edinebilirsin. Bu şekilde hem senin işin önemli ölçüde azalır, hem de ben daha temiz kalırım.

Evin konuşuyor;

Evin konuşuyor;

Hem sen hem de ben biraz nefes almalıyız. Belki de daha az eşya ile daha ferah bir ortam oluşturabiliriz. Eşyaların düzenli bir şekilde yerleştirilmesi ve gereksiz olanların azaltılması, benim daha ferah ve rahat bir atmosfere sahip olmamı sağlayabilir. Böylelikle hem senin için daha huzurlu bir yaşam alanı oluştururuz hem de benim bakımım daha kolay olur.

Evin konuşuyor;

Evin konuşuyor;

Sanırım artık bakım ve temizlik konularında daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Belki bir temizlik servisiyle işleri birlikte paylaşabiliriz ya da pratik temizlik araçlarını düşünebiliriz. Örneğin, buharlı el ütüsü gibi modern aletler hem işleri kolaylaştırır hem de daha etkili bir düzen sağlayabilir.

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