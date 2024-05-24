Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi?

Hem sen hem de ben biraz nefes almalıyız. Belki de daha az eşya ile daha ferah bir ortam oluşturabiliriz. Eşyaların düzenli bir şekilde yerleştirilmesi ve gereksiz olanların azaltılması, benim daha ferah ve rahat bir atmosfere sahip olmamı sağlayabilir. Böylelikle hem senin için daha huzurlu bir yaşam alanı oluştururuz hem de benim bakımım daha kolay olur.