Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi?
Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi?
Senin Evin Konuşabilse Sana Ne Söylerdi? Bu testin sonunda söylüyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evin konuşabilseydi, hangi odanın temizliğinin en zor olduğunu söylerdi?
2. Ev temizliği yaparken genellikle başka birisi sana yardım ediyor mu?
3. Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?
4. Evinde yeterli depolama alanı var mı?
5. Evini dekore ederken birinci önceliğin ne oldu?
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