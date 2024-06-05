Senin Ev Temizliğin Kaç Saat Sürüyor?
Senin Ev Temizliğin Kaç Saat Sürüyor?
Ev temizliği herkes için farklı bir deneyim olabilir. Evin büyüklüğü, içinde yaşayanların sayısı, kullanılan yardımcı araçlar ve temizlik alışkanlıkları gibi birçok faktör, temizlik süresini etkileyebilir. Bu test, senin ev temizliği alışkanlıklarını ve ne kadar zaman ayırdığını keşfetmeye yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!👇🏻
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1. İlk sorumuz! Temizlik yaparken ne kadar detaycısın?
2. Evinin büyüklüğü nedir?
3. Peki, evinde kaç kişi yaşıyor?
4. Ev temizliğinde robot süpürge gibi yardımcı bir araç kullanıyor musun?
5. Günlük temizlik rutinin var mı?
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