Senin Ev Temizliğin Kaç Saat Sürüyor?

Ev temizliği herkes için farklı bir deneyim olabilir. Evin büyüklüğü, içinde yaşayanların sayısı, kullanılan yardımcı araçlar ve temizlik alışkanlıkları gibi birçok faktör, temizlik süresini etkileyebilir. Bu test, senin ev temizliği alışkanlıklarını ve ne kadar zaman ayırdığını keşfetmeye yardımcı olacak.

Hazırsan, başlayalım!👇🏻