Senin Duyguların Bir Müzik Aleti Olsaydı Ne Olurdu?

Sen içli ama dışa dönük, duygularını nazikçe ifade eden birisin. Gitar gibi senin de sesin yumuşak başlayıp, kalbe dokunarak büyüyor. Aşkı da hüznü de zarifçe yaşıyorsun. Kimi zaman hayalperest, kimi zaman gerçekçi birisin. İçinde şiir yazan bir yan var. Seni dinleyen herkes biraz daha seni merak ediyor çünkü anlatacak hep bir şeyin var!