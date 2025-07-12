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Senin Duyguların Bir Müzik Aleti Olsaydı Ne Olurdu?

etiket Senin Duyguların Bir Müzik Aleti Olsaydı Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 23:30

Duygularına göre bir müzik aleti olsaydın ne olabileceğini hiç düşündün mü? Bas gitar, keman, çello, saz... Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi tüm içtenliğinle çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Bir de yaşını seçebilir misin?

3. Duygularını en iyi nasıl ifade edersin?

4. En çok ne zaman ağlarsın?

5. Genellikle kalabalık ortamlarda nasıl hissediyorsun?

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6. Bu kelimelerden hangisi seni en iyi şekilde tanımlar?

7. Yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?

8. Diyelim ki birini çok özledin, naparsın?

9. Hangi hava durumu tam olarak seni yansıtır?

Kesinlikle piyano!

Senin duyguların katman katman, inişli çıkışlı ama her zaman derin. Sadece bir melodin bile tüm duyguları taşıyabilir ve içinde barındırabilir. Bazen romantik, bazen melankolik, bazen şaşırtıcı... İç dünyan zengin ve karmaşık. Herkese açılmazsın ama seni anlayan biri ile her şeyi de paylaşabilirsin. Sen resmen dinginliğinle büyülüyor, sessizliğinle konuşuyorsun.

Kesinlikle bateri!

Sen tam bir ritim insanısın: enerjik, dürüst ve yerinde duramayan. Duygularını bastıramıyor tam olarak yaşadığın gibi gösteriyorsun. Kızgınsan duyulur, mutluysan herkes hisseder. Bateri gibi sen de bulunduğun ortama tempo verirsin. Ruh halin hızlı değişse bile içtenliğinden asla ödün vermiyorsun. Seni tanıyan, senin ritmine ayak uydurmaktan büyük keyif alıyor.

Kesinlikle gitar!

Sen içli ama dışa dönük, duygularını nazikçe ifade eden birisin. Gitar gibi senin de sesin yumuşak başlayıp, kalbe dokunarak büyüyor. Aşkı da hüznü de zarifçe yaşıyorsun. Kimi zaman hayalperest, kimi zaman gerçekçi birisin. İçinde şiir yazan bir yan var. Seni dinleyen herkes biraz daha seni merak ediyor çünkü anlatacak hep bir şeyin var!

Kesinlikle keman!

Sen derin, zarif ve biraz da dramatik bir ruh taşıyorsun. Kemanın tınısı gibi sen de bazen hüzünlü, bazen büyüleyici oluyorsun. Duygularınla yaşamayı seçiyorsun ve bu seni diğerlerinden çok daha özgün kılıyor. Herkes seni kolay anlamasa da seni kolay kolay unutmuyorlar. İçindeki duygusal dengeyi ses yerine titreşimlerle anlatıyorsun sanki.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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