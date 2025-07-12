Senin Duyguların Bir Müzik Aleti Olsaydı Ne Olurdu?
Duygularına göre bir müzik aleti olsaydın ne olabileceğini hiç düşündün mü? Bas gitar, keman, çello, saz... Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi tüm içtenliğinle çözmek. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bir de yaşını seçebilir misin?
3. Duygularını en iyi nasıl ifade edersin?
4. En çok ne zaman ağlarsın?
5. Genellikle kalabalık ortamlarda nasıl hissediyorsun?
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6. Bu kelimelerden hangisi seni en iyi şekilde tanımlar?
7. Yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?
8. Diyelim ki birini çok özledin, naparsın?
9. Hangi hava durumu tam olarak seni yansıtır?
Kesinlikle piyano!
Kesinlikle bateri!
Kesinlikle gitar!
Kesinlikle keman!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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