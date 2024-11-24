Senin de Günün Kutlu Olsun! Breaking Bad Walter White Kimya Öğretmeninden Azılı Bir Suçluya Nasıl Dönüştü?

Walter White, Breaking Bad dizisinin efsanevi baş karakteri, sıradan bir kimya öğretmeniyken hayatını sonsuza dek değiştiren bir dönüşüm yaşar. Maddi sıkıntılar ve akciğer kanseri teşhisiyle yüzleşen Walter, ailesini güvence altına almak için uyuşturucu üretimine adım atar. İlk başta sadece sevdiği insanları koruma amacı taşıyan bu karar, zamanla onu karanlık bir dünyaya sürükler. Zekası ve kimya bilgisi sayesinde uyuşturucu ticaretinde hızla yükselen Walter, “Heisenberg” adını alarak tehlikeli bir suç imparatorluğu kurar. Peki, Walter White'ı bu dönüşüme iten sebepler ve aldığı kararların sonuçları neydi?