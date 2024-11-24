Senin de Günün Kutlu Olsun! Breaking Bad Walter White Kimya Öğretmeninden Azılı Bir Suçluya Nasıl Dönüştü?
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Senin de Günün Kutlu Olsun! Breaking Bad Walter White Kimya Öğretmeninden Azılı Bir Suçluya Nasıl Dönüştü?
Walter White, Breaking Bad dizisinin efsanevi baş karakteri, sıradan bir kimya öğretmeniyken hayatını sonsuza dek değiştiren bir dönüşüm yaşar. Maddi sıkıntılar ve akciğer kanseri teşhisiyle yüzleşen Walter, ailesini güvence altına almak için uyuşturucu üretimine adım atar. İlk başta sadece sevdiği insanları koruma amacı taşıyan bu karar, zamanla onu karanlık bir dünyaya sürükler. Zekası ve kimya bilgisi sayesinde uyuşturucu ticaretinde hızla yükselen Walter, “Heisenberg” adını alarak tehlikeli bir suç imparatorluğu kurar. Peki, Walter White'ı bu dönüşüme iten sebepler ve aldığı kararların sonuçları neydi?
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İki yıl ömrü kaldığını öğrendikten sonra hayatının boşa geçirilmiş bir ömür olacağını fark eden Walter White, biraz aksiyon fena olmaz, dedi.
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Hayallerini gerçekleştirebilmek için cesarete ihtiyacı vardı. Rutine bağlı bir evliliği ve sıkıcı yaşantısına bir son vermek istedi. Ama hayal ettiği gibi olmadı.
Elbette, para kazanma arzusu da onu tetikledi. Walt hızlı para kazanmak için suç dünyasına girdi ancak buna kendisi bile şaşırmıştı.
Bir mesleği olmasına rağmen kendisini başarısız görüyordu. Kendini herkese kanıtlamak istedi en çok da Skyler'a!
Skyler'ın evlilikte ilgisinin dağınık olduğunu düşündü. Hatta arzulanmadığının da farkındaydı.
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Jesse'in yeraltı dünyası ile ilişkisini fark ettikten sonra yapacaklarının önünü alamadı. Jesse'den yardım istedi ancak güvenemeyeceğini biraz geç anladı.
Hayatı boyunca kendini ezik hisseden ana karakterimizin bir yeteneği vardı: Kimya!
Yaşadığı travmaların ardından korkularıyla yüzleşen her insan gibi o mücadele ruhunu kendinde buldu ancak bunu pek de hayrına olmayan işlerde kullandı.
O kadar büyük korkularla yüzleşmişti ki artık kimseye "Eyvallah"ı da yoktu: “Ben tehlikede değilim, tehlike benim Skyler!”
İçinde tek bir korku kalmayan ve ateşlere yürüyen Walter'ın en büyük yüzleşmesi ise Jesse ile oldu. Jesse'in vicdanı artık hayattan bir umudu kalmayan Walter'ın tam zıttıydı.
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Başardığını gördükçe hırslandı, hırslandıkça yenik düştü. Çekirge ne yazık ki bir sıçrıyor ama ikinci kez ne olacak, sorusu Walter'ın yarın için umudu olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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