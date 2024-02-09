Senin Damak Zevkinin Hangi Dizi Karakterine Daha Yakın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Senin Damak Zevkinin Hangi Dizi Karakterine Daha Yakın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Damak zevkinin hangi dizi karakteri ile eşleştiğini öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bu mutfaklardan hangisini tercih edersin?
2. Şimdi de film izlerken yemeyi tercih edeceğin atıştırmalığı öğrenelim mi?
3. Peki senin damak tadına daha uygun olduğunu düşündüğün tat hangisi?
4. Çorba içerken en çok neye dikkat edersin?
5. Sence çikolatanın yanına en çok yakışan meyve hangisi?
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6. Arkadaşın seni kahvaltıya davet etti ve neyi sevdiğini soruyor. Bunlardan hangisini kahvaltı için seçersin?
7. Şimdi de bu içeceklerden birini seçmeni istiyoruz!
8. Son olarak bir tatlıda en çok sevdiğin şey ne?
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