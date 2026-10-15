Kahve Severlere Alabileceğin 10 Hediye Önerisi

Kahvenin yanına eşlik edecek küçük bir atıştırmalık kutusu da oldukça tatlı bir hediye olabilir. Çikolata, kurabiye veya kahveyle uyumlu farklı tatlardan oluşan bir kutu hazırlayabilirsin. Özellikle hediyeyi kendin hazırlamak istiyorsan bu, hem ekonomik hem de kişisel bir alternatif!