Kahve Severlere Alabileceğin 10 Hediye Önerisi
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Kahve tutkunu birine hediye almak aslında sanıldığı kadar zor değil. Kahve keyfini artıracak şık bir fincandan yeni bir demleme ekipmanına kadar pek çok seçenek var. İşte kahve severleri mutlu edebilecek hediye önerileri! 👇
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1. Özel tasarımlı bir kahve fincanı!
2. Philips Café Aromis 8000 Kahve Makinesi
3. Nitelikli bir kahve çekirdeği!
4. Şık bir termos veya termos kupa!
5. Yumuşak bir battaniye.
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6. Şık bir kahve saklama kabı.
7. Kahve keyfine eşlik edecek bir kitap.
8. Dijital kahve tartısı.
9. Kahve tadım seti.
10. Kahve yanına atıştırmalık kutusu!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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