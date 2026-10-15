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Senin Favori Ev Aktiviteni Buluyoruz!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
15.10.2026 - 11:33
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Dışarıdaki hayat ne kadar akıp gitse de günün sonunda döndüğümüz tanıdık duvarların yeri her zaman ayrı! Kendi kozamızda vakit geçirirken hepimizin sığındığı bir uğraş var. Bazen sadece dinlenmek bazen de tamamen yenilenmek için bir şeylere yöneliyoruz. Aralarından favorini buluyoruz!

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1. Söyle bakalım, ev senin için ne demek? "Dört duvar" cevabı kabul edilmeyecektir!

1. Söyle bakalım, ev senin için ne demek? "Dört duvar" cevabı kabul edilmeyecektir!

2. Bir evi ev yapan şey sence bunlardan hangisi?

2. Bir evi ev yapan şey sence bunlardan hangisi?

3. Evde ses arıyor musun?

4. Evinin şu anki halinden memnun musun?

5. Şimdi de şunu soralım: Mutfak senin için evin neresinde duruyor?

5. Şimdi de şunu soralım: Mutfak senin için evin neresinde duruyor?
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6. Favori ev işini seç bakalım!

7. "Bugün dışarı adımımı atmayacağım." dediğin günler senin için ne ifade ediyor?

7. "Bugün dışarı adımımı atmayacağım." dediğin günler senin için ne ifade ediyor?

8. Son sorudayız! Favori ev kokunu seçer misin?

Favori ev aktiviten kesinlikle temizlik yapmak!

Favori ev aktiviten kesinlikle temizlik yapmak!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda evde temizlik yapmak senin için zihnini boşalttığın ve gerçek anlamda keyif aldığın bir aktivite. Ev işi olduğunu biliyoruz ama temizlik yapmak senin için hobi gibi bir şey. İş değil. Zevk alıyorsun çünkü. Ev çok dağınık olmasa bile yerleri silmenin, toz almanın ve özellikle banyo temizlemenin senin için yeri başka. Seni çok iyi anlıyoruz çünkü biz de temizlik yapmaktan büyüüüük keyif alıyoruz!

Her şeyi sessize alıp bir şeyler okumak!

Verdiğin yanıtlara şöyle bir göz gezdirdiğimizde favori ev aktivitenin kitap okumak olduğunu hemen anladık! Son zamanlarda eline kitap almadığın için kendini suçlu bile hissediyor olabilirsin ama hayat koşuşturması işte... Kendine yüklenme bunun için. Günde sadece 5 sayfa okumaya başlasan bile alışkanlığını yeniden kazanıp favori ev aktivitene kaldığın yerden devam edebiliyorsun.

Sen çevreni düzenleyerek kendi zihnini de rahatlatıyorsun.

Sen çevreni düzenleyerek kendi zihnini de rahatlatıyorsun.

Etrafında bir dağınıklık veya düzensizlik olduğunda dinlenmen çok zor. Senin için temiz ve planlı bir ev, sakin bir zihin anlamına geliyor. Boş vaktin olduğunda oturup beklemek yerine hemen gözüne batan bir şeyleri düzeltmeye, organize etmeye girişiyorsun. Fiziksel çevreni iyileştirdikçe içsel olarak da rahatlıyorsun. Evdeki zamanını sürekli bir şeyleri yoluna koyarak geçiriyor ve bu düzenden büyük bir tatmin duyuyorsun.

Sen evdeki zamanını dijital dünyada gezinerek geçiriyorsun.

Evde fiziksel olarak dinlenirken bile zihnin sürekli bir yerlerde dolaşmaya ihtiyaç duyuyor. Sessizlik veya tamamen boş durmak pek sana göre değil. Bir şeyler izlemek, dinlemek, sosyal medyada vakit geçirmek veya yeni içerikler tüketmek senin en büyük eşlikçin. Eğlence ve bilgi akışı kesilmeden saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ekran karşısında geçirdiğin o zaman, senin günlük hayattan uzaklaşıp kafa dağıtma şeklin. Tabii ev işlerini bitirdikten sonra!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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