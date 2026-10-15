Senin Favori Ev Aktiviteni Buluyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dışarıdaki hayat ne kadar akıp gitse de günün sonunda döndüğümüz tanıdık duvarların yeri her zaman ayrı! Kendi kozamızda vakit geçirirken hepimizin sığındığı bir uğraş var. Bazen sadece dinlenmek bazen de tamamen yenilenmek için bir şeylere yöneliyoruz. Aralarından favorini buluyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Söyle bakalım, ev senin için ne demek? "Dört duvar" cevabı kabul edilmeyecektir!
2. Bir evi ev yapan şey sence bunlardan hangisi?
3. Evde ses arıyor musun?
4. Evinin şu anki halinden memnun musun?
5. Şimdi de şunu soralım: Mutfak senin için evin neresinde duruyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Favori ev işini seç bakalım!
7. "Bugün dışarı adımımı atmayacağım." dediğin günler senin için ne ifade ediyor?
8. Son sorudayız! Favori ev kokunu seçer misin?
Favori ev aktiviten kesinlikle temizlik yapmak!
Her şeyi sessize alıp bir şeyler okumak!
Sen çevreni düzenleyerek kendi zihnini de rahatlatıyorsun.
Sen evdeki zamanını dijital dünyada gezinerek geçiriyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın