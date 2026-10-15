Senin Favori Ev Aktiviteni Buluyoruz!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda evde temizlik yapmak senin için zihnini boşalttığın ve gerçek anlamda keyif aldığın bir aktivite. Ev işi olduğunu biliyoruz ama temizlik yapmak senin için hobi gibi bir şey. İş değil. Zevk alıyorsun çünkü. Ev çok dağınık olmasa bile yerleri silmenin, toz almanın ve özellikle banyo temizlemenin senin için yeri başka. Seni çok iyi anlıyoruz çünkü biz de temizlik yapmaktan büyüüüük keyif alıyoruz!