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Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?

etiket Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 10:31

Herkesin bilinçaltında bir şeyler var elbette. Bilinçaltımızdakiler davranışlarımızı bildiğimizden daha çok şekillendiriyor aslında. Peki senin bilinçaltın neye takıntılı merak ediyorsan haydi teste!

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1. Evindeki kitaplar rafta düzgün değilse rahat edebiliyor musun?

2. Odan dağıldı diyelim işi gücü bırakıp hemen toplar mısın?

3. Evini gezsek her köşede bir temizlik malzemesi bulur muyuz?

4. Arkadaşının evine gittin ve ev dağınık. Nasıl hissedersin?

5. Beyaz kombin yaptığında aklındaki tek düşünce ne oluyor?

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6. Akşam yemeği masası sence nasıl olmalı?

7. Evinde misafir ağırlayacaksan en çok neye dikkat edersin?

8. Diyelim yatak odanda bir eşyayı yanlış yere koymuşlar, ne yaparsın?

Senin bilinçaltın temizliğe takıntılı!

Senin için temizlik istek değil, ihtiyaç. Evinde tozlu bir alan asla olamaz, çünkü sen buna müsaade etmezsin. Gördüğün her kiri hemen temizlemeye koşuyorsun. Evde en çok ne var diye sorsak herhalde cevabın temizlik malzemesi olur. Senin evin hep çamaşır suyu kokuyor, öyle değil mi? Eee bu kadar temizlikle ilgin varken bilinçaltının temizliğe neden takıntılı olduğu belli bizce!

Senin bilinçaltın düzene takıntılı!

Senin işin temizlikle falan değil, senin tek derdin düzen. Evde, arabada ya da ofiste düzen yoksa senin için bu çok rahatsız edici. Evde yeri değişmiş bir eşya, yerde duran bir çorap ya da düzeni bozulmuş bir masa... Bunların hepsi senin düzen anlayışına ters. Sen sürekli her yeri düzenlemek zorunda hissediyorsun kendini. Ama bu zorunluluk olsa da seni nasıl mutlu ediyor anlatamayız...

Senin bilinçaltın ferahlığa takıntılı!

Senin için temizlik ya da düzen, hiçbiri önemli değil. Tek derdin ferahlık. Kapalı alanlar, karanlık mekanlar hiç senlik değil. Sen aydınlık ve geniş yerleri seviyorsun. O yüzden bilinçaltında da hep bu var. Ferahlık arayışın ve geniş alan olmadan duramaman nedeniyle evinde hiiç öyle çok eşya yok. Sen odaların az eşyalı ve ferah olmasını istiyorsun. Sade ve minimal eşyalarla çevrili bir ev tam senlik!

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