Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?
Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?
Herkesin bilinçaltında bir şeyler var elbette. Bilinçaltımızdakiler davranışlarımızı bildiğimizden daha çok şekillendiriyor aslında. Peki senin bilinçaltın neye takıntılı merak ediyorsan haydi teste!
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1. Evindeki kitaplar rafta düzgün değilse rahat edebiliyor musun?
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2. Odan dağıldı diyelim işi gücü bırakıp hemen toplar mısın?
3. Evini gezsek her köşede bir temizlik malzemesi bulur muyuz?
4. Arkadaşının evine gittin ve ev dağınık. Nasıl hissedersin?
5. Beyaz kombin yaptığında aklındaki tek düşünce ne oluyor?
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6. Akşam yemeği masası sence nasıl olmalı?
7. Evinde misafir ağırlayacaksan en çok neye dikkat edersin?
8. Diyelim yatak odanda bir eşyayı yanlış yere koymuşlar, ne yaparsın?
Senin bilinçaltın temizliğe takıntılı!
Senin bilinçaltın düzene takıntılı!
Senin bilinçaltın ferahlığa takıntılı!
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