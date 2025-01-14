Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?

Senin işin temizlikle falan değil, senin tek derdin düzen. Evde, arabada ya da ofiste düzen yoksa senin için bu çok rahatsız edici. Evde yeri değişmiş bir eşya, yerde duran bir çorap ya da düzeni bozulmuş bir masa... Bunların hepsi senin düzen anlayışına ters. Sen sürekli her yeri düzenlemek zorunda hissediyorsun kendini. Ama bu zorunluluk olsa da seni nasıl mutlu ediyor anlatamayız...