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Senin Bağışıklığını Güçlendirecek Şey Ne?

etiket Senin Bağışıklığını Güçlendirecek Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 19:31

Sen bize günlük rutinini, yediklerini ve hayatını anlat biz de senin bağışıklığını güçlendirecek şeyi söyleyelim!

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1. Öncelikle uyku düzeninden başlayalım, kaç saat uyuyorsun?

2. Peki sence bir yılda ne kadar hasta oluyorsun?

3. Peki genellikle ne içiyorsun?

4. Genellikle ne zaman hasta oluyorsun?

5. Günde kaç öğün yemek yiyorsun?

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6. Ne sıklıkta meyve yiyorsun?

7. Şimdi dürüst ol bakalım dışarıdan gelince elini yıkıyor musun?

8. Son olarak ne kadar sıklıkla protein ağırlıklı besleniyorsun?

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Kesinlikle vitamin!

Sen zaten sağlığına olabildiğince dikkat ediyorsun ama ara sıra kendini halsiz ve keyifsiz hissettiğin de oluyor. Sen ne kadar dikkat edersen et bazen bağışıklığın düşebiliyor. İşte tam böyle durumlar için bağışıklığını güçlendirmek, daha dinç olmak için ihtiyacın olan şey vitaminler. Bünyenin ve bedeninin ihtiyaç duyduğu vitaminleri belirleyerek onu destekleyebilirsin çünkü vitaminler aslında bedenimizin ihtiyacı olan ama bazen yeteri kadar alamadığımız unsurlarda oluşur. Bu yüzden ihtiyacın olan vitaminleri almaya başlayarak çok daha dinç hale gelebilirsin!

Kesinlikle güneş!

Kendine ne kadar dikkat edersen et vücudunun da bazı ihtiyaçları oluyor. Sen de bağışıklığını güçlendirmek, daha fazla D vitamini almak için güneşe çıkmalısın. Güneşte vakit geçirmeli, açık havada egzersizler yapmalısın. Güneşle vakit geçirdikçe bağışıklığının güçlendiğini, kendini daha iyi hissettiğini fark edeceksin. Çünkü güneşin etkisi sandığımızdan da fazla!

Kesinlikle düzenli egzersiz!

Sen kendine ve bedenine çok fazla önem vermiyorsun. Olduğu kadarını yapayım diyip çekiliyorsun ama aslında biraz daha kendine vakit ayırsan, bedenini dinlesen bağışıklığın öyle bir güçlenecek ki kendini çok daha iyi ve rahat hissedersin. Bedenini uyandırmak ve harekete geçmek için de düzenli egzersizlere başlamalısın. Bedeninin verdiği tepkileri dinleyip düzenli şekilde egzersiz yapıp sağlıklı şekilde beslenmeye başladın mı oldu bu iş!

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