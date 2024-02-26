Senin Bağışıklığını Güçlendirecek Şey Ne?
Senin Bağışıklığını Güçlendirecek Şey Ne?
Sen bize günlük rutinini, yediklerini ve hayatını anlat biz de senin bağışıklığını güçlendirecek şeyi söyleyelim!
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1. Öncelikle uyku düzeninden başlayalım, kaç saat uyuyorsun?
2. Peki sence bir yılda ne kadar hasta oluyorsun?
3. Peki genellikle ne içiyorsun?
4. Genellikle ne zaman hasta oluyorsun?
5. Günde kaç öğün yemek yiyorsun?
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6. Ne sıklıkta meyve yiyorsun?
7. Şimdi dürüst ol bakalım dışarıdan gelince elini yıkıyor musun?
8. Son olarak ne kadar sıklıkla protein ağırlıklı besleniyorsun?
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