Senin Anneliğin Hangisine Benziyor?

Tuğba Karakoç
10.05.2026 - 08:01

Anneliğin tek bir tanımı yok… Kimi daha koruyucu, kimi daha stratejik, kimi ise hayatı bir kraliçe gibi yönetir. Peki sen olsan nasıl bir anne olurdun?

Bu testte sadece annelik tarzını değil, hayata bakışını da keşfedeceksin!

1. Hayatta en önemli önceliğin nedir?

2. İş hayatında nasıl birisin?

3. Zor bir durumda nasıl tepki verirsin?

4. İlişkilerde yaklaşımın nasıldır?

5. Çocuğunla (veya hayalindeki çocuğunla) iletişimin nasıl olur?

6. Sosyal çevrende nasıl bilinirsin?

7. Hayatta risk alır mısın?

8. Bir tartışmada tavrın ne olur?

9. Hayat tarzın nasıldır?

10. Başarı senin için ne demek?

Meltem Çetinoğlu

Senin annelik tarzın güven, düzen ve şefkat üzerine kurulu. Aile senin için hayatın merkezinde yer alıyor ve sevdiklerini korumak senin doğal refleksin. Hayatında istikrar ve huzur arıyorsun; bu yüzden çocuklarına da güvenli bir alan sunmayı önceliklendirirsin. İş ve sosyal hayatında da benzer bir yapı sergilersin. Planlı, sabırlı ve sorumluluk sahibisin. İnsanlar sana kolayca güvenir çünkü yanında kendilerini güvende hissederler. Senin için annelik, sadece bir rol değil; bir “koruma alanı”dır. Bazen fazla fedakâr olman kendi ihtiyaçlarını geri plana atmana neden olabilir. Ancak senin gücün tam da burada: sevdiğin insanlar için her şeyi dengeleyebilme kapasiten.

Firdevs Yöreoğlu

Senin annelik tarzın güç, kontrol ve strateji üzerine kurulu. Hayatı elinde tutmayı seversin ve çocuklarını da güçlü bireyler olarak yetiştirmek istersin. Duygular kadar mantık da senin için önemlidir. İş hayatında oldukça başarılı, planlı ve hedef odaklısın. İnsanlar seni güçlü ve etkileyici biri olarak görür. Ev ve aile düzeninde de kontrol sende olmayı tercih edersin; çünkü kaos seni rahatsız eder. Senin için annelik, sadece sevgi değil aynı zamanda “yön verme sanatı”dır. Ancak zaman zaman mesafeli görünmen duygusal bağları zorlayabilir. Yine de senin dünyanda güç, sevginin farklı bir dilidir.

Hürrem Sultan

Senin annelik tarzın yoğun duygu, tutku ve güçlü bağlar üzerine kurulu. Sevdiklerin için sınır tanımazsın ve onları korumak için her şeyi yapabilirsin. Hayatında hiçbir şey yarım değildir; ya tamamen içindesindir ya hiç. İş ve sosyal hayatta da oldukça etkileyici ve dikkat çekici bir yapın var. İnsanları etkileme gücün yüksektir. Kararlarını duyguların ve sezgilerin yönlendirir. Senin için annelik, sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda bir güç mücadelesidir. Bazen fazla yoğun duyguların seni zorlayabilir ama aynı zamanda seni unutulmaz biri yapar.

Georgia Miller

Senin annelik tarzın özgürlük, bağımsızlık ve deneyim üzerine kurulu. Hayatı kurallarla değil, deneyimlerle öğrenirsin. Çocuklarına da kendi yollarını bulmaları için alan açarsın. İş ve yaşam tarzında yaratıcı, esnek ve adaptif bir yapın var. Tek bir kalıba sığmazsın. İnsanlar seni hem arkadaş canlısı hem de gizemli bulabilir. Senin için annelik, bir “birlikte büyüme” sürecidir. Çocuğunla eşit bir ilişki kurmayı tercih edersin. Bazen düzensiz görünsen de aslında kendi özgün sistemini yaratmışsındır.

