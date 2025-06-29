Sendromsuz Pazartesi: Haftaya Güzel Başlamanı Sağlayacak 11 Şarkı

Pazartesileri kim seviyor diye sorsak, ben dahil çoğu kişi yüzünü buruşturur. Ama belki de sadece doğru şarkılarla uyanmamışızdır. Çünkü müzik, güne nasıl başlayacağımızı belirleyen en güçlü araçlardan biridir. Eğer sen de sendromsuz bir Pazartesi hayali kuruyorsan, bu liste tam sana göre. İster işe gidiyor ol, ister okula; ister mutfakta kahveni hazırlıyor, ister minibüste cam kenarından dışarı bakıyor ol… Bu şarkılar ruhuna iyi gelecek ve haftaya yumuşak bir geçiş yapmanı sağlayacak.

Haydi, kulaklığını tak ve haftayı gülümseyerek karşıla👇🏻