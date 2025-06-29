Sendromsuz Pazartesi: Haftaya Güzel Başlamanı Sağlayacak 11 Şarkı
Pazartesileri kim seviyor diye sorsak, ben dahil çoğu kişi yüzünü buruşturur. Ama belki de sadece doğru şarkılarla uyanmamışızdır. Çünkü müzik, güne nasıl başlayacağımızı belirleyen en güçlü araçlardan biridir. Eğer sen de sendromsuz bir Pazartesi hayali kuruyorsan, bu liste tam sana göre. İster işe gidiyor ol, ister okula; ister mutfakta kahveni hazırlıyor, ister minibüste cam kenarından dışarı bakıyor ol… Bu şarkılar ruhuna iyi gelecek ve haftaya yumuşak bir geçiş yapmanı sağlayacak.
Haydi, kulaklığını tak ve haftayı gülümseyerek karşıla👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Simge - Öpücem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tan Taşçı- Cumartesi
3. Rober Hatemo- Senden Çok Var
4. Melis Fis- Misket
5. Zerrin Özer- Basit Numaralar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Buray- Deli Divane
7. Tarkan- Gül Döktüm Yollarına
8. Hadise- Düm Tek Tek
9. Babutsa- Tabi Güzelim
10. Edis- Dudak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Şenol Evgi ft. Gizo - ÇEK KAMERACI
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın