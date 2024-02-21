Senden Önce Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Senden Önce Dizisi Uyarlama mı?

'Senden Önce' adlı televizyon dizisi, Hakan Dağıstan adlı bir karakterin etrafında döner. Hakan, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibidir. Ancak, altı ay önce evlendiği eşi Merve ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Merve, Hakan'ın ilk tanıdığı ve sevdiği kadın değildir artık. Bu karmaşık dönemde, Hakan'ın hayatına Sahra adında bir kadın girer. Sahra, Merve'nin aksine, Hakan'a karşı son derece ilgili ve ısrarcıdır.

Sahra'nın hayatlarına girişi, Merve ve Hakan'ın birbirlerine olan sevgilerini, sırlarını ve sadakatlerini sorgulamalarına neden olur. Fakat aşkın sınavı her zaman farklıdır; kazanan, bilgiye sahip olan değil, aşkın ateşiyle yanan kişidir.

Aşk ve dostluğa dair bilindik bir kıssa vardır: Derler ki, dostluk ve aşk bir yolculukta karşılaşırlar. Dostluk aşka 'senden kalanları temizlemek benim işim' der. Ancak Senden Önce dizisinde, bu hikayeyi farklı bir açıdan ele alınıyor. Görünen o ki Merve, geçmişini dostlukla kirletmiş ve şimdi aşkın gücüyle temizlemeye çalışmaktadır...