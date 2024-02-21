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Senden Önce Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Senden Önce Dizisi Uyarlama mı?

Senden Önce Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Senden Önce Dizisi Uyarlama mı?

Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 02:11

Kanal D ekranlarının D Media imzalı iddialı yapımı Senden Önce, güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı dizi yayınlandığı günden itibaren seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Dizinin dünya çapında tanınmış yapımdan uyarlanan hikayesi de merak konusu oldu. Peki, Senden Önce dizisinin konusu nedir? Senden Önce dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Senden Önce hakkında merak edilenler...

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Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Senden Önce ile Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya gibi sevilen oyuncular bir araya geliyor!

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Senden Önce ile Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya gibi sevilen oyuncular bir araya geliyor!

Senden Önce'nin dikkat çeken oyuncu kadrosu kadar senaryosu da seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor...

Senden Önce Dizisinin Konusu Nedir?

Senden Önce Dizisinin Konusu Nedir?

'Senden Önce' adlı televizyon dizisi, Hakan Dağıstan adlı bir karakterin etrafında döner. Hakan, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibidir. Ancak, altı ay önce evlendiği eşi Merve ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Merve, Hakan'ın ilk tanıdığı ve sevdiği kadın değildir artık. Bu karmaşık dönemde, Hakan'ın hayatına Sahra adında bir kadın girer. Sahra, Merve'nin aksine, Hakan'a karşı son derece ilgili ve ısrarcıdır.

Sahra'nın hayatlarına girişi, Merve ve Hakan'ın birbirlerine olan sevgilerini, sırlarını ve sadakatlerini sorgulamalarına neden olur. Fakat aşkın sınavı her zaman farklıdır; kazanan, bilgiye sahip olan değil, aşkın ateşiyle yanan kişidir.

Aşk ve dostluğa dair bilindik bir kıssa vardır: Derler ki, dostluk ve aşk bir yolculukta karşılaşırlar. Dostluk aşka 'senden kalanları temizlemek benim işim' der. Ancak Senden Önce dizisinde, bu hikayeyi farklı bir açıdan ele alınıyor. Görünen o ki Merve, geçmişini dostlukla kirletmiş ve şimdi aşkın gücüyle temizlemeye çalışmaktadır...

Senden Önce Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Senden Önce Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Alp Navruz - Hakan

  • Sinem Ünsal - Merve

  • Nilperi Şahinkaya - Sahra 

  • Altan Erkekli - Derman 

  • Tansel Öngel - Kaan

  • Uğur Uzunel - Ömer

  • Uğur Biçer - Serdar

  • Kadim Yaşar - Cemal 

  • Nalan Kuruçim - Semiha

  • Işıl Dayıoğlu - Adalet 

  • Lidya Atlik - Nurten 

  • Taha Ünal - Emir

  • Berra Aydınlı - Seda

  • Elif Baysal - Zeynep

  • Ahmet Fuat Onan - Yusuf

Senden Önce Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Senden Önce Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan oturuyor. Dizinin 'Till Death' adlı dünya çapında başarılarından söz ettiren yapımdan uyarlanan senaryosu ise Başak Angigün tarafından kaleme alıyor.

Senden Önce Dizisi Nerede Çekiliyor?

Senden Önce Dizisi Nerede Çekiliyor?

Senden Önce dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Şile ilçesi ise çekimlerin gerçekleştirildiği dikkat çeken yerler arasında yer alıyor.

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Senden Önce Dizisi Ne Zaman Başladı, Nerede Yayınlanıyor?

Senden Önce Dizisi Ne Zaman Başladı, Nerede Yayınlanıyor?

Senden Önce dizisinin ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Dizinin bu tarihten itibaren her Salı akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşması planlanıyor.

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