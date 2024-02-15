Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?
Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kül Masalı dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken iddialı yapımın nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerini Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Kül Masalı, esrarengiz bir şekilde ölen eş Jale'nin gölgesinde yaşanan bir aşkı konu alıyor. Peki, Kül Masalı dizisi gerçek hikaye mi, yoksa uyarlama mı?
İşte, Kül Masalı hakkında merak edilenler...
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TRT 1 erkanlarının iddialı dizisi Kül Masalı'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu rol alıyor!
Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir?
Kül Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Kül Masalı Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?
Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?
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Kül Masalı Dizisi Ne Zaman Başladı, Nerede Yayınlanıyor?
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