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Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

TRT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 23:55

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kül Masalı dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken iddialı yapımın nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerini Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Kül Masalı, esrarengiz bir şekilde ölen eş Jale'nin gölgesinde yaşanan bir aşkı konu alıyor. Peki, Kül Masalı dizisi gerçek hikaye mi, yoksa uyarlama mı? 

İşte, Kül Masalı hakkında merak edilenler...

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TRT 1 erkanlarının iddialı dizisi Kül Masalı'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu rol alıyor!

TRT 1 erkanlarının iddialı dizisi Kül Masalı'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu rol alıyor!

Birbirinden yetenekli ve genç oyuncuların yer aldığı dizide Gökhan Alkan, Arat Giraylı karakterine hayat veriyor. Sevda Erginci, Özge karakteriyle karşımıza çıkarken, Başak Gümülcinelioğlu ise Arat'ın esrarengiz bir şekilde ölen eşi Jale karakterini canlandırıyor.

Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir?

Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir?

Kül Masalı dizisinde, soyu saraya dayanan Giraylı ailesinin varisi Arat Giraylı'nın hayatı ele alınıyor. Hikaye, alçakgönüllü bir geçmişe sahip olan Özge'yle Arat'ın ilk görüşte aşık olmasıyla başlıyor. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Özge, altı yıldır bir restoranda aşçı olarak çalışıyor. Arat'ın iş için gittiği Bursa'da tanışan Özge ve Arat'ın evleniyorlar. Özge, Giraylı ailesinin yaşadığı malikaneye gelin gidiyor. Bu andan itibaren Özge'yi bir aşk hikayesinden çok karmaşık entrikalarla dolu bir dünya bekliyor... Bambaşka kültürlerden gelen çiftimizin aşkları ve onların tamamen zıt kişiliklerinden güç alsa da Arat'ın geçmiş yaraları, öfke nöbetleri, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin zenginlik hırsı ve Arat'ın esrarengiz bir şekilde ölen eşi Jale'nin gölgesi, Özge'nin üzerinde dolaşmaya başlıyor. Özge bir de onu asla kabullenmeyen kayınvalidesi Neveser hanımla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kısacası onu bir hayli karmaşık ve zorlu bir yolculuk bekliyor...

Kül Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Kül Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Gökhan Alkan - Arat Giraylı 

  • Sevda Erginci - Özge

  • Başak Gümülcineoğlu - Jale 

  • Hülya Darcan - Neveser  

  • Ushan Çakır - Cemil 

  • Özgür Çevik - Erhan Sanlı 

  • Gizem Güneş - Behiye

  • Gizem Kala - Bilge

  • Berfu Öngören - Süreyya

  • Handan Yıldırım - Şahende

  • İlker Sami Kılıç - Tufan

  • Kahraman Sivri - Hulisi 

  • Güner Özkul - Cavidan 

  • Elif Hüsna İnce - Birce

  • Emre Can Kutlu - Halim

  • Gül Kıraç - Songül

Kül Masalı Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Kül Masalı Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu Kül Masalı dizisinin senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel birlikte kaleme alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin dikkatini çeken Kül Masalı dizisinin, hikayesinin uyarlama ya da gerçek hayattan alıntı olduğuna dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizisi Kül Masalı'nın çekimleri Bursa, Antalya ve Kapadokya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümünde Bursa'da başlayan Özge ve Arat Giraylı'nın aşk hikayesi seyirici İstanbul'a götürüyor.

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Kül Masalı Dizisi Ne Zaman Başladı, Nerede Yayınlanıyor?

Kül Masalı Dizisi Ne Zaman Başladı, Nerede Yayınlanıyor?

Kül Masalı dizisi, 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TRT 1 ekranlarında seyirciyle bulaşan dizinin bundan sonra her Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

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