Kül Masalı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kül Masalı dizisinde, soyu saraya dayanan Giraylı ailesinin varisi Arat Giraylı'nın hayatı ele alınıyor. Hikaye, alçakgönüllü bir geçmişe sahip olan Özge'yle Arat'ın ilk görüşte aşık olmasıyla başlıyor. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Özge, altı yıldır bir restoranda aşçı olarak çalışıyor. Arat'ın iş için gittiği Bursa'da tanışan Özge ve Arat'ın evleniyorlar. Özge, Giraylı ailesinin yaşadığı malikaneye gelin gidiyor. Bu andan itibaren Özge'yi bir aşk hikayesinden çok karmaşık entrikalarla dolu bir dünya bekliyor... Bambaşka kültürlerden gelen çiftimizin aşkları ve onların tamamen zıt kişiliklerinden güç alsa da Arat'ın geçmiş yaraları, öfke nöbetleri, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin zenginlik hırsı ve Arat'ın esrarengiz bir şekilde ölen eşi Jale'nin gölgesi, Özge'nin üzerinde dolaşmaya başlıyor. Özge bir de onu asla kabullenmeyen kayınvalidesi Neveser hanımla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kısacası onu bir hayli karmaşık ve zorlu bir yolculuk bekliyor...