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Sen Yüzde Kaç Spontane Plan İnsanısın?

etiket Sen Yüzde Kaç Spontane Plan İnsanısın?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
15.10.2026 - 14:01
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Sen spontane biri misin? Yoksa çok mu planlısın? Bu testin sonunda senin ne kadar spontane olduğunu söylüyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Cuma akşamı saat 19:00’da işten veya okuldan çıktın, evdesin. Aniden bir arkadaşın aradı "Kalk, 1 saate mekandayız!" Tepkin ne olur?

2. Hafta sonun boş görünüyor, hemen plan yapar mısın?

3. Tatile gitmeden hemen önceki valiz hazırlama seansın nasıl geçer?

4. Arkadaşlarınla dışarıda yemek yiyeceksiniz... Karar süreci nasıl olur?

5. "Hadi bu hafta sonu şehir dışına kaçalım!" teklifine ne dersin?

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6. Seyahat ederken gününü nasıl planlarsın?

7. Bir arkadaşın seninle buluşmaya 45 dakika geç kalacağını söyledi... Ne yaparsın?

%100 spontane!

Senin sözlüğünde 'B planı' diye bir şey yok, çünkü zaten bir A planın da yok! Hayatı anlık kararlarla, sürprizlerle ve macera ruhuyla yaşamayı seviyorsun. Sınırlar, detaylı takvimler ve son dakikası belli olmayan kurallar seni sıkıyor. Rüzgar nereye eserse oradasın ve en güzel anılarının hep hesapta yokken yaşandığına inanıyorsun.

%75 spontanesin!

Sen ne tamamen başıboşsun ne de katı bir kontrol tutkunu. Hayatın tadının esneklikte saklı olduğunu biliyorsun. Kafanda genel bir çerçeve çizmek hoşuna gitse de, karşına çıkan cazip bir teklif veya beklenmedik bir fırsat karşısında rotanı değiştirmekten hiç çekinmiyorsun. Çevrendekiler için hem güvenilir hem de her an her şeye uyan mükemmel bir yol arkadaşısın.

%40 spontanesin!

Sen planlı olmayı, önünü görmeyi ve adımlarını sağlam atmayı tercih eden birisin. Sürprizler seni anlık olarak biraz zorlayabilir; bu yüzden kontrolün kısmen de olsa sende olduğu durumları seversin. Ancak çok güvendiğin ve sevdiğin insanlar söz konusu olduğunda ya da yeterince mantıklı bir gerekçe gördüğünde esneklik gösterebilecek kadar da anlayışlısın.

Spontanelik mi? O da ne?

Senin için hayatın anahtarı düzen, netlik ve disiplin. Belirsizlik senin en büyük stres kaynağın. Ajandan haftalar öncesinden bellidir; listen, saatin ve sıran şaşmamalıdır. Sürpriz gelişmeler neşeni kaçırabilir çünkü senin zaten düşünülmüş ve hazırlanmış mükemmel bir planın vardır. Bu kontrollü yapın sayesinde hayatında aksiliklere ve zaman kaybına asla yer yok!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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