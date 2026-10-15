Sen Yüzde Kaç Spontane Plan İnsanısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sen spontane biri misin? Yoksa çok mu planlısın? Bu testin sonunda senin ne kadar spontane olduğunu söylüyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cuma akşamı saat 19:00’da işten veya okuldan çıktın, evdesin. Aniden bir arkadaşın aradı "Kalk, 1 saate mekandayız!" Tepkin ne olur?
2. Hafta sonun boş görünüyor, hemen plan yapar mısın?
3. Tatile gitmeden hemen önceki valiz hazırlama seansın nasıl geçer?
4. Arkadaşlarınla dışarıda yemek yiyeceksiniz... Karar süreci nasıl olur?
5. "Hadi bu hafta sonu şehir dışına kaçalım!" teklifine ne dersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seyahat ederken gününü nasıl planlarsın?
7. Bir arkadaşın seninle buluşmaya 45 dakika geç kalacağını söyledi... Ne yaparsın?
%100 spontane!
%75 spontanesin!
%40 spontanesin!
Spontanelik mi? O da ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın