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Sen Sorumluluklarının Bilincinde misin?

Sen Sorumluluklarının Bilincinde misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 17:01

Hayat bazen hızla akıp giderken, kimimiz her şeyi planlayarak ilerler, kimimiz ise hallederiz ya diyerek son dakikada panikle koşuşturur. Sorumluluk duygusu herkesin içinde farklı seviyelerde var. Kimi yapılacakları önceden planlayıp kendine takvim yapar, kimiyse alarm çalmadan kalkmaz. Peki sen hangisisin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah erken kalkman gereken bir gün, alarmı kaç kere ertelersin?

4. Bir arkadaşın senden ciddi bir şey istese ve unutsan, ne yaparsın?

5. Takvim ya da yapılacaklar listesi tutar mısın?

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6. Sence sorumluluk sahibi olmak ne anlama gelir?

7. Grup çalışmalarında hangi roldesin?

8. Hedef belirleyip onun için çaba sarf eder misin?

9. Sorun çıktığında suçu genelde nereye yüklersin?

10. Gün içinde zamanını nasıl planlarsın?

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Sen sorumluluklarının fazlasıyla bilincindesin!

Senin adın ne olursa olsun, ikinci adın kesinlikle 'düzen' ve 'güvenilirlik'. Hayatını adeta bir saat gibi işler, her şeyi planlar ve zamanında yaparsın. Çevrendekiler için adeta bir kurtarıcı, güvenli bir liman olursun. Söz verdiğinde, onu tutmak için her şeyi yaparsın. Başkalarının işleriyle ilgili sorumlulukları bile kendinden önce düşünür, özverili biri olduğunu herkese gösterirsin. Zamanını, kaynaklarını ve enerjini nasıl yöneteceğini çok iyi bilirsin. Ancak dikkat! Bazen kendini çok fazla sıkabilir, başkalarının yükünü fazlaca omuzlarına alabilirsin. Sorumluluk bilincin gerçekten takdire şayan, ancak arada bir kendine bir mola verip 'rahatlamak da bir görevdir' demeyi unutmamalısın. Kendine zaman ayırmak, enerjini yeniden toplamak ve hayatın keyfini çıkarmak da önemlidir. Unutma, hayat sadece sorumluluklarla dolu bir yolculuk değil, aynı zamanda keyif almak, eğlenmek ve rahatlamak için de var. Bu yüzden, arada bir kendine bir mola ver ve hayatın tadını çıkar. Kendine iyi bak!

Sen sorumluluklarının bilincindesin ama bazen aksatıyorsun!

Gözlerini açtığın andan itibaren, üzerindeki sorumlulukların farkındasın. Ancak, 'yarın hallederim' cümlesi adeta bir türkü gibi diline dolanmış olabilir. İşlerin son ana kalmasının getirdiği stres, tüm enerjini alıyor ve bazen unutkanlık da cabası oluyor. Bu durum seni zorlasa da, stresle başa çıkmak zorunda kalıyorsun. İyi niyetinle biliniyorsun, ancak planlama konusunda bazı eksikliklerin olduğunu kabul etmek gerek. Hayatı fazla ciddiye almadığın aşikar, ancak bu durum ileride seni bir hayli sıkıştırabilir. Belki de bu yüzden bazen kendini bir labirentin içinde buluyorsun. Ama endişelenme, çünkü potansiyelin var! Sadece biraz sistem ve düzen gerek. Küçük adımlarla başlayabilirsin. Belki bir liste tutmak, belki de kendine hatırlatmalar koymak... Bu alışkanlıkları geliştirebilmek için her gün biraz daha çaba göstermek, seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. Sonuçta, hayat bir maraton ve her adımın önemi büyük. Kendine biraz daha zaman ayır, belki biraz daha plan yap ve unutma; senin içinde büyük bir potansiyel var, sadece biraz daha sistem ve düzen gerek!

Sen sorumluluğun ne olduğunu bilmiyorsun!

Sorumluluk... Bu kelime biraz sıkıcı geliyor olabilir, değil mi? Hayatın tadını çıkarmak, anı yaşamak, spontane olmak... Hepsi çok güzel, ama bazen çevrendeki insanları yorabiliyor. Belki de ertelemeyi, unutmak veya başkasının işini yapmasını beklemeyi bir alışkanlık haline getirdin. Bu seni kötü biri yapmaz, ama belki biraz daha planlı ve düzenli olmayı düşünebilirsin. Sorumluluklar, bazen ağır bir yük gibi hissettirse de, aslında onlar senin en iyi rehberin. Seni hayatta ileri taşıyan bir pusula, bir yol gösterici. Kendi hayatının kaptanı olmak, kendi rotanı çizmek için belki de ihtiyacın olan şey biraz daha dikkat ve ciddiyet. Unutma, sorumluluklar sadece işlerin yapılması için değil, aynı zamanda senin kişisel gelişimin ve olgunlaşman için de önemli. Uzun vadede bakarsak, bu alışkanlıkların seni daha disiplinli, daha kararlı ve daha başarılı biri yapabilir. Yani, sorumluluklarını yerine getirerek aslında kendine yatırım yapmış oluyorsun. Kendi hayatının kaptanı olmak için biraz daha dikkat, biraz daha ciddiyet gerekiyor. Her şeyin başı belki de biraz daha sorumluluk sahibi olmak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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