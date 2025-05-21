Sen Sorumluluklarının Bilincinde misin?
Hayat bazen hızla akıp giderken, kimimiz her şeyi planlayarak ilerler, kimimiz ise hallederiz ya diyerek son dakikada panikle koşuşturur. Sorumluluk duygusu herkesin içinde farklı seviyelerde var. Kimi yapılacakları önceden planlayıp kendine takvim yapar, kimiyse alarm çalmadan kalkmaz. Peki sen hangisisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah erken kalkman gereken bir gün, alarmı kaç kere ertelersin?
4. Bir arkadaşın senden ciddi bir şey istese ve unutsan, ne yaparsın?
5. Takvim ya da yapılacaklar listesi tutar mısın?
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6. Sence sorumluluk sahibi olmak ne anlama gelir?
7. Grup çalışmalarında hangi roldesin?
8. Hedef belirleyip onun için çaba sarf eder misin?
9. Sorun çıktığında suçu genelde nereye yüklersin?
10. Gün içinde zamanını nasıl planlarsın?
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Sen sorumluluklarının fazlasıyla bilincindesin!
Sen sorumluluklarının bilincindesin ama bazen aksatıyorsun!
Sen sorumluluğun ne olduğunu bilmiyorsun!
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