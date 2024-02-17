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Sen Ne Kadar Pozitifsin?

etiket Sen Ne Kadar Pozitifsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:01

Çevrendeki olumsuzlukları nasıl görüyorsun? Hayatını nasıl yaşıyorsun? Aslında sen ne kadar pozitifsin? Testi çöz, cevabını öğren!

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1. Öncelikle ne kadar sinirli birisin?

2. Peki güne hangi kahvaltıyla başlarsın?

3. Genellikle hangi renk tonlarında giyinirsin?

4. Arkadaşların seni bir kelimeyle anlatıcak olsa bu ne olurdu?

5. Diyelim ki en yakın arkadaşın sana yalan söyledi... Ne yaparsın?

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6. Mükemmel bir pazar günü için ihtiyacın olan şey hangisi?

7. Üzerinde çok uzun süredir çalıştığın projen bir aksaklıktan dolayı olmadı... Naparsın?

7. Üzerinde çok uzun süredir çalıştığın projen bir aksaklıktan dolayı olmadı... Naparsın?

8. Son olarak insanların senin hakkında konuştuğunu duydun. Buna tepkin ne olur?

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Sen pozitifliğin ta kendisi olmuşsun!

Senin ne kadar pozitif olduğunu anlatmaya çalışacak olsak kesinlikle ikinci ismin bu olurdu diyebiliriz. Sen olumsuz durumlara bile olabildiğinde olumlu bakmayı, onlarla başa çıkabilmeyi çok iyi biliyorsun. Bu yüzden çevrendeki olumsuzluklar seni çok da etkilemiyor. Tabii ki arada sırada üzülüyorsun ama tüm bunların dünyanın sonu olmadığını bildiğin için hayatına çok güzel devam ediyorsun. Kendine, sevdiklerine vakit ayırıyor kıyafetinden giyimine kadar özeniyorsun. Sen bu hayatı gerçekten seviyorsun!

Sen pozitiflikle negatiflik arasındasın!

Sana %100 pozitif diyemeyiz ama illa bir oran vermemiz gerekirse %50 ile %60 arasında diyebiliriz. Senin modunu genellikle dışarıdan gelen yorumlar, davranışlar düşürüyor. Sen kendinle ve sevdiklerinle olduğunda bu olumsuzlukların üstesinden gelebiliyorsun ama bazen de hepsi sana çok ağır geliyor ve her şeyi daha olumsuz görmeye başlıyorsun. İşte tam böyle zamanlarda güzel bir meditasyon seni kendine ve içindeki sevgiye geri döndürebilir!

Belki %10 belki %1...

Evet kabul edelim pozitiflik ve sen pek yan yana gelen kavramlar değilsiniz. İkiniz de resmen başka dünyaların insanısınız. Sen bazen gerçekten olaylara pozitif bakabiliyorsun ama bu çok nadir oluyor. Genellikle her şeyin kötü tarafını görmeye odaklanıyorsun bu da seni daha kötüye çekiyor ve içinden çıkılamaz bir döngüye giriyorsun. Hayatın güzel giderken bile olumsuz noktalara bakıyorsun. Ama unutma hayat çok güzel, bardağın hep boş tarafını görmek olmaz!

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