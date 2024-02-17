Sen Ne Kadar Pozitifsin?

Senin ne kadar pozitif olduğunu anlatmaya çalışacak olsak kesinlikle ikinci ismin bu olurdu diyebiliriz. Sen olumsuz durumlara bile olabildiğinde olumlu bakmayı, onlarla başa çıkabilmeyi çok iyi biliyorsun. Bu yüzden çevrendeki olumsuzluklar seni çok da etkilemiyor. Tabii ki arada sırada üzülüyorsun ama tüm bunların dünyanın sonu olmadığını bildiğin için hayatına çok güzel devam ediyorsun. Kendine, sevdiklerine vakit ayırıyor kıyafetinden giyimine kadar özeniyorsun. Sen bu hayatı gerçekten seviyorsun!