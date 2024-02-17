Sen Ne Kadar Pozitifsin?
Sen Ne Kadar Pozitifsin?
Çevrendeki olumsuzlukları nasıl görüyorsun? Hayatını nasıl yaşıyorsun? Aslında sen ne kadar pozitifsin? Testi çöz, cevabını öğren!
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1. Öncelikle ne kadar sinirli birisin?
2. Peki güne hangi kahvaltıyla başlarsın?
3. Genellikle hangi renk tonlarında giyinirsin?
4. Arkadaşların seni bir kelimeyle anlatıcak olsa bu ne olurdu?
5. Diyelim ki en yakın arkadaşın sana yalan söyledi... Ne yaparsın?
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6. Mükemmel bir pazar günü için ihtiyacın olan şey hangisi?
7. Üzerinde çok uzun süredir çalıştığın projen bir aksaklıktan dolayı olmadı... Naparsın?
8. Son olarak insanların senin hakkında konuştuğunu duydun. Buna tepkin ne olur?
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